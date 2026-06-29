Castilla y León reclama al Gobierno de Sánchez una deuda de más de 4.600 millones en materia de dependencia

El consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, saluda al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, este lunes Juan Lázaro ICAL

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado este lunes al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulada con Castilla y León en materia de atención a la dependencia.

Ello después de que el Ejecutivo central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, "un supuesto incremento para llegar al 50% en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo".

Y ha subrayado que "ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal".

Vázquez ha recordado que la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central "ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de este de aportar ese 50%".

No obstante, este incremento repentino, ha explicado el consejero, llega "en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad".

La "insuficiente aportación" del Estado

Esto implica, en primer lugar que el Ejecutivo central "podía haber atendido la reivindicación de la Junta desde mucho antes, tal y como podría parecer que está realizando ahora". "Mientras, ha sido Castilla y León quien ha tenido que hacer frente a la insuficiente aportación del Estado", ha denunciado.

Y ha hecho hincapié en que en el hecho de que este incremento "se apruebe por Real Decreto-Ley para 2026 sin continuidad para el próximo año supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro".

Tal y como ha explicado el consejero, la financiación anunciada por el Gobierno "es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León, menos cuando el Estado continúa con los presupuestos prorrogados desde 2023".

Además, este incremento puntual de la financiación en atención a la dependencia "no le exime de la deuda contraída con Castilla y León, acumulada a lo largo de todos los años previos en los que el Estado no ha aportado la cantidad que le correspondía".

Más de 4.600 millones

Una cuantía que alcanza los 4.631.711.373 euros, 664.397.759 euros durante esta legislatura, y que el consejero de Sanidad y Bienestar Social ha reclamado al ministro Bustinduy.

Vázquez ha propuesto un modelo como el acordado entre el Gobierno y la Comunidad del País Vasco, fuera del Real Decreto-Ley publicado recientemente.

En ese pacto, no se garantiza únicamente el 50% del nivel mínimo que debe aportar el Ejecutivo, sino de todo el gasto certificado, y por otra parte se garantiza la financiación para 2027.

El Ejecutivo autonómico, a través del consejero competente, ha manifestado su "preocupación" de cara a la situación presupuestaria del nuevo modelo de Dependencia, cuya ley se encuentra en trámite.

Ello ya que este Real Decreto tiene "un carácter estrictamente temporal que económicamente no prevé la evolución del coste real de los servicios y prestaciones ni el incremento de trabajadores que el propio Ministerio ha previsto en los próximos años".