Castilla y León exige al Gobierno de Sánchez que financie al 50% la dependencia: "Que cumpla la ley"

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante su participación en la XVII Carrera Mucho x Vivir, organizada por la delegación zamorana de la Asociación Española Contra el Cáncer, este domingo en Zamora J.L. Leal ICAL

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha exigido este domingo al Gobierno de España que financie al 50% la dependencia en la Comunidad. "Que cumpla la ley", ha señalado Blanco desde Zamora, antes de participar en la XVII Carrera Mucho x Vivir que ha organizado la delegación zamorana de la Asociación Española Contra el Cáncer y en la que han participado más de 8.000 personas.

"Lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España es que, simplemente, cumpla la ley. La Ley de Dependencia dice que tiene que financiar el 50% y, ahora mismo, están financiando un 36%. De 888 millones que cuesta, el Gobierno de España financia poco más de 320 millones y la Junta, más de 560 millones de euros", ha denunciado la vicepresidenta, que ha recordado que la Junta "está haciendo bien las cosas".

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho hincapié en que la Comunidad "no tiene lista de espera" y que es el territorio "que más rápido resuelve". "Son las dos principales características del sistema de Atención a la Dependencia de Castilla y León. Esto es gracias al trabajo conjunto que hacen la Junta de Castilla y León, las diferentes entidades y asociaciones, las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones", ha afirmado.

Además, ha recordado que el Gobierno de España está trabajando en una nueva Ley de Dependencia "sin financiación y sin recursos" y ha recordado que a otras comunidades, como el País Vasco, les han garantizado que van a financiar ese 50%. "Lo que necesitamos es que cumplan sus compromisos y que financien el 50% de la dependencia en Castilla y León", ha zanjado Blanco.