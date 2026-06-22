Las OPAs piden a Mañueco una transferencia de competencias "amplia y coherente" a la nueva Consejería de Agricultura

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en un acto en Valladolid, el pasado 17 de junio Rubén Cacho ICAL

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una transferencia de competencias "amplia y coherente" a la nueva Consejería de Agricultura, Medio Rural y Política Ambiental.

Las OPAs han remitido una carta a Mañueco, firmada por sus responsables regionales, en la que reclaman que la anunciada transferencia de competencias ambientales dé solución "a los problemas que, relativos a esta materia, afectan a las explotaciones agropecuarias".

"Tenemos serias dudas de que la transferencia de competencias ambientales prevista dentro del paquete denominado 'Política Ambiental' sea lo suficientemente amplia para cumplir con su objetivo", han señalado las OPAs.

Por ello, han acordado pedir "de manera urgente su aclaración" y solicitar formalmente su ampliación, "más allá de lo que inicialmente podría entenderse" al analizar el decreto del pasado 15 de junio.

Bajo el punto de vista de las OPAs, "hay apartados que no revisten problemas, como la transferencia de los Servicios de prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, educación, información y concienciación ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental".

Medios humanos, técnicos y presupuestarios

Sin embargo, han asegurado que no les parece "correcta" la "mínima transferencia de competencias de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal propuesta".

"Tan sólo se estaría traspasado caza y pesca y flora y fauna, intuyendo el fraccionamiento incomprensible del actual Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, áreas indisolubles entre sí", han afirmado.

Y han apuntado que "se elude el traspaso de otros servicios de esa Dirección General necesarios para poder gestionar mejor la sobrepoblación de especies silvestres o propiciar una buena gestión de la ganadería extensiva".

"Son puntos que permitirían actuar en una gestión correcta del Gestión del Medio Natural sin perjudicar al sector agrario y ganadero", han señalado.

Las OPAs han afirmado que, "lógicamente, la transferencia de todas estas políticas y competencias debe ir acompañada de los medios humanos, técnicos y presupuestarios con los que cuenta para su ejecución en la hasta ahora Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio".

"Tanto en los Servicios Centrales de las Consejerías implicadas como en las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León", han zanjado.