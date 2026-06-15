Las OPAs piden al nuevo consejero de Agricultura "capacidad de respuesta ante los acuciantes problemas"

Joaquín Antonio Pino durante su toma de posesión como consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León Rubén Cacho Ical

Acaba de estrenar su puesto, pero Joaquín Antonio Pino, nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León, ya tiene las primeras reivindicaciones de las organizaciones agrarias (OPAs), quienes le han dado la bienvenida y le han pedido que tenga "capacidad de respuesta ante los acuciantes problemas" del sector.

En concreto, Asaja y UPA son las dos primeras OPAs que se han pronunciado tras su toma de posesión este lunes, 15 de junio, celebrando la primera de ellas que vaya a ser el primer agricultor al frente de esta Consejería que representa un "área fundamental para el avance" de Castilla y León.

En su comunicado, Asaja Castilla y León, a través de su presidente, Donaciano Dujo, ha destacado la "cualificación, capacidad y compromiso" del nuevo consejero, a quien consideran una "persona muy preparada técnicamente y además conocedora de la realidad del campo".

"Hay que tener en cuenta que hasta hoy ha estado en primera línea de la reivindicación del sector, así que conoce en profundidad los problemas de los agricultores y los ganaderos", han precisado.

Ahora bien, tras ponerse a su disposición para trabajar "de forma conjunta en defensa de la agricultura y ganadería profesionales", le han emplazado a convocar con urgencia el primer Consejo Agrario de Castilla y León de esta nueva etapa "porque no hay un minuto que perder".

En este sentido, Dujo le ha trasladado Pino que el problema más urgente a abordar es la "falta de rentabilidad del real, justo al inicio de una cosecha en la que los agricultores acumularán más pérdidas".

Pero también se ha referido a la ganadería y en especial las enfermedades y la interacción de la fauna en su trasmisión. "Un área que incorpora la Consejería y que tiene que ser controlada", han añadido.

Por otro lado, piden abordar también la mejora de la capacidad y desarrollo de los regadíos, con un nuevo Plan Hidrológico del Duero en fase de elaboración, la apuesta por la modernización del sector, el fortalecimiento del seguro agrícola y todo lo referente a la Política Agraria Común (PAC), "desde la simplificación y racionalización de la burocracia hasta el sostenimiento de la financiación para el nuevo periodo".

Por último, Dujo ha tenido unas palabras de agradecimiento a la consejera saliente, María González Corral, y a su equipo, a quienes ha emplazado a acompañar igualmente en sus nuevas responsabilidades al frente del área de Medio Ambiente y Energía en todas aquellas cuestiones vinculadas con el sector agrario.

Por otro lado, UPA Castilla y León ha deseado el "mayor de los éxitos" a Joaquín Antonio Pino en esta etapa y esperan que este "se rodee del mejor equipo profesional en la viceconsejería y en las direcciones generales para afrontar con garantías los enormes desafíos del sector".

En este sentido, le emplazan a preservar la interlocución con las OPAs y le han reclamado desde el primer día "altura de miras y capacidad de respuesta ante las enormes incertidumbres que sufre el sector agrario regional".

Respecto a cuestiones concretas, su primera tarea, para UPA Castilla y León, debe ser aprobar un Plan extraordinario de apoyo al sector cerealista, con ayudas directas incluidas, debido a su "situación dramática" por una previsión de "mala cosecha y por los precios ruinosos que se pagan".

También han mencionado otras cuestiones como la PAC, "los abusos de la industria y la distribución de la cadena alimentaria, la consecución de precios justos, la falta de apoyos suficientes en seguros agrarios o los costes de producción", entre otros temas.

Por todo ello, le exigen construir "puentes y que fomente posiciones en común a través de la interlocución con las OPAs para cuestiones estratégicas que permitan defender el sector agrario de Castilla y León tanto a nivel nacional como europeo".