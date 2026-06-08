El PSOECyL critica la eliminación de la Consejería de Vivienda y vaticina problemas por el “infame” pacto PP-Vox

Miriam Chacón / ICAL. La secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, mantiene una reunión de trabajo con alcaldes y portavoces del PSOE de Valladolid. M. Chacón ICAL

La secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, ha lamentado este lunes la decisión de la Junta de Castilla y León de eliminar la Consejería de Vivienda.

Una medida que, según ha señalado, llega “en el peor momento posible” y responde al acuerdo entre el Partido Popular y Vox en el marco de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente autonómico.

Casado ha realizado estas declaraciones en Valladolid, minutos antes de participar en un encuentro con alcaldes y portavoces socialistas de la provincia para explicar el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España.

La dirigente socialista ha defendido que la vivienda “no es solo una cuestión urbanística o de precios”, sino que constituye “el proyecto de vida de miles de personas”, al estar directamente relacionada con la emancipación, el empleo, la igualdad y el futuro.

En este sentido, ha reivindicado que debe ser “un derecho efectivo y no un privilegio”.

Casado ha contrapuesto la política del Gobierno central, que ha impulsado una “inversión histórica”, la ley estatal de vivienda y el Plan Estatal de Vivienda (PEV 2026-2030), con lo que ha definido como una “absoluta falta de planificación” por parte de la Junta en una competencia que considera esencialmente autonómica.

En esta línea, ha criticado que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox haya supuesto la eliminación de la Consejería de Vivienda, lo que a su juicio envía “el mensaje inequívoco de que esta materia deja de ser una prioridad justo cuando más preocupa a las familias”.

También ha calificado de “improvisación” el anuncio de un “acelerador de proyectos de VPO” incluido en dicho pacto.

“Cuando no se planifica durante casi 40 años, se termina recurriendo a anuncios urgentes y vacíos de contenido. La vivienda no necesita parches de última hora; necesita liderazgo público y una estrategia permanente”, ha afirmado.

El PSOECyL ha vuelto a plantear como alternativa la creación de un consorcio autonómico de vivienda con participación de los ayuntamientos, con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia de las políticas en esta materia.

Por último, Casado ha rechazado los discursos de confrontación y exclusión social, defendiendo que Castilla y León “no se define por el color de la piel de quienes la habitan, sino por la solidez de sus derechos”.

En este sentido, ha apelado a los principios de igualdad universal y ha criticado los criterios de “prioridad nacional” defendidos por formaciones de derecha y extrema derecha, insistiendo en la necesidad de políticas “útiles y soluciones reales”.