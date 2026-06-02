El PSOECyL pide a la Junta ir "de la mano" para reclamar una mejora de la financiación al Gobierno: "Es insuficiente"

El PSOE de Castilla y León ha reclamado este martes a la Junta ir "de la mano" para reclamar una mejora de la propuesta de financiación autonómica al Gobierno, que ha calificado de "insuficiente".

Con todo, ha criticado que el Gobierno autonómico no acuda a la reunión bilateral con el Ejecutivo.

"Va siendo hora de que la Junta nos explique a todos qué modelo de financiación quiere, qué es lo que reclama al Gobierno y en base a qué", ha señalado el secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, en Palencia.

Díaz ha señalado que "es muy difícil pedir más cuando a la vez te niegas a sentarte con tu interlocutor y cuando tienes un modelo fiscal verdaderamente caótico" a la vez que "mantienes un discurso absolutamente beligerante y de reclamación" ante el Gobierno.

"Reclamemos, sí, vayamos juntos de la mano a la hora de reclamar un modelo de financiación bueno para la Comunidad pero tengamos claro lo que queremos ser de mayores porque después de casi 40 años el PP debería saber qué es lo que quiere hacer", ha señalado.

"El modelo es mejorable"

El secretario de Política Municipal ha insistido en que "es sangrante que la Junta ni tan siquiera quiera sentarse con el Gobierno para hablar de financiación autonómica, un asunto que es capital para el presente y para el futuro de nuestra tierra".

"Siendo conscientes de que el modelo que se plantea es mejorable, qué narices pretende hacer la Junta para no sentarse con el ministro de Hacienda para decir qué postura tiene Castilla y León, si es que tiene una postura", ha señalado.

En el mismo sentido, el secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa, ha criticado que la Junta no cuente con una "propuesta alternativa" aunque ha calificado de "insuficiente" la propuesta lanzada por el Gobierno.

"Nos sonaba muy bien sobre el papel, pero luego la música no sonaba tan bien. Cuando ves la cifra en comparación con otras provincias", ha añadido, trasladando la necesidad de "modificarla".

Una "absoluta falta de vergüenza"

Díaz se ha referido también a la negociación del inminente acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León y ha asegurado que la Comunidad "no puede esperar más".

"A nivel democrático e institucional es una absoluta falta de vergüenza y de respeto la que están teniendo PP y Vox a las principales instituciones de Castilla y León y a los castellanos y leoneses", ha señalado.

El secretario de Política Municipal ha afirmado que la Comunidad "necesita un Gobierno, respuestas y que haya gente que tenga ganas y ambición de tirar adelante con los retos que tiene esta tierra, que no son pocos".