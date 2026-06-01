Carlos Martínez tacha de "felonía" el pacto entre Mañueco y Vox y denuncia un "reparto de sillones"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, calificó hoy de "felonía" la "venta" de los intereses de la ciudadanía de Castilla y León y el “reparto de sillones” entre Mañueco y la extrema derecha.

A la espera de saber si habrá definitivo acuerdo de gobierno entre PP y Vox, Martínez se mostró crítico porque el Ejecutivo autonómico lleva seis meses "sin rendir cuentas" ante el Parlamento autonómico, seis meses sin “presidente que dé la cara”, seis meses con un presidente “dormitando”.

También señaló que las elecciones tuvieron lugar hace ya dos meses y medio con un gobierno en funciones "sin asumir ningún tipo de responsabilidad". Por eso, mostró su deseo de saber en breve la fecha del debate de investidura, pero sobre todo de conocer la “letra pequeña” del acuerdo entre PP y Vox.

"Más que Castilla y León, parece que se repartirán los sillones del Ejecutivo. Veremos si, además, no se llevarán por delante muchos de los objetivos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la libertad sindical y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores", sostuvo Martínez desde Soria.