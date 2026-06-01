PP y Vox, a horas de alcanzar un acuerdo de gobierno en Castilla y León: "Se está ultimando"

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León es inminente. Ambas formaciones se encuentran a escasas horas de rubricar el pacto, dos meses y medio después de las elecciones del pasado 15 de marzo.

Las negociaciones entre los populares y los de Santiago Abascal se centran en estos momentos en el reparto de consejerías, una vez que el programa de medidas, que incluirá la polémica 'prioridad nacional', se encuentra prácticamente cerrado.

Vox ostentará, previsiblemente, tres consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia para Carlos Pollán que entre sus competencias tendrá un área de nueva creación con el nombre de Desregulación, al igual que en Extremadura y Aragón.

La firma del pacto permitirá desbloquear la tercera investidura de Mañueco y la conformación del segundo Ejecutivo de coalición entre ambas formaciones, tras el alcanzado en 2022 que saltó por los aires en julio de 2024 tras la salida de Vox del Ejecutivo.

Una vez se oficialice el acuerdo, el presidente de las Cortes convocará con 48 horas de antelación una reunión de la Mesa que, oída la Junta de Portavoces, fijará la fecha de celebración de esta sesión, que, previsiblemente, tendrá lugar la segunda semana de junio.

"Se está ultimando"

El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este lunes que el acuerdo de gobierno con Vox en Castilla y León "se está ultimando".

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha señalado que, de momento, Mañueco no le ha confirmado que se haya cerrado el pacto, pero sí que "se está ultimando el acuerdo esta mañana".

En el mismo sentido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que las negociaciones con el PP en Castilla y León están "avanzando adecuadamente" y que están "cerca" de poder alcanzar un acuerdo.

Con todo, Garriga ha insistido en que "no está cerrado, ni mucho menos" pero ha confiado en que sus compañeros en Castilla y León puedan anunciar el pacto "lo antes posible".

Un acuerdo "en horas"

El secretario general de Vox ha asegurado que su partido y el PP están abordando los "flecos" pendientes y ha añadido que hay "margen" para "hablar" y "negociar".

No obstante, ha confiado en que el acuerdo se firme en las próximas "horas" o "días".

Garriga ha asegurado que el pacto permitirá a Vox tener la "capacidad presupuestaria y competencial" para impulsar el "cambio" que prometieron en las últimas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Por ello, ha insistido en la importancia de que se alcance "lo antes posible" porque cada "minuto" o "día" que pasa no están centrados en dar un nuevo "rumbo" a la Comunidad.

Además, ha recomendado al presidente andaluz Juan Manuel Moreno que consulte a otros dirigentes populares, como Mañueco, María Guardiola o Jorge Azcón para que le expliquen lo "fácil" que es negociar con Vox cuando se hace "de verdad".

Y ha insistido en lo "mal" que responden al "chantaje", asegurando que Moreno está metiendo en un "lío" a los andaluces al no buscar el apoyo de Vox.