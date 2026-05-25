Vox afirma que las negociaciones con el PP en Castilla y León “van bien” y prevé un acuerdo “en breve”

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, y Carlos Pollán en un acto de campaña Campillo ICAL

Comienza otra semana política y de momento sigue sin llegar un acuerdo para gobernar en Castilla y León. Y eso que las elecciones andaluzas ya terminaron.

Así, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes que las negociaciones con el Partido Popular para formar gobierno en Castilla y León “van bien”.

También ha mostrado su confianza en que el acuerdo pueda cerrarse “en breve”, una vez superados más de dos meses desde las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Fúster ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Comité de Acción Política, donde ha señalado a preguntas de los periodistas que los contactos para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta avanzan “van bien”.

Todo ello según la información que, ha dicho, le trasladan desde la Secretaría General de Vox, dirigida por Ignacio Garriga, y desde la Vicesecretaría Nacional de Acción de Gobierno, de Montserrat Lluis.

El portavoz ha defendido la “normalidad” de los tiempos de negociación entre ambas formaciones y ha asegurado que se trabaja para que “todo esté perfecto y rematado”.

Aunque ha reconocido que se ha perdido “algún tiempo” debido a la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y a que “alguien no quería tampoco atar todos los flecos, atar todos los cabos”.

“Todo va bien”, ha reiterado Fúster, quien ha insistido en que espera que el acuerdo pueda anunciarse “en breve” “por el bien de los castellanos y leoneses”.

Así como para construir una “alternativa” y dotar a la comunidad de un “gobierno fuerte” frente a lo que ha calificado como la “mafia”, en referencia al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, ha recordado que la semana pasada Ignacio Garriga ya señaló que las conversaciones avanzaban “sin prisa” pero con “mucha responsabilidad”, al considerar que todavía había “muchas cosas que cambiar” y que “queda camino por recorrer”.

En paralelo, Fúster ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no haya contactado con Vox tras las elecciones autonómicas en esa comunidad.