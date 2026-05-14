El acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León será "más concreto y extenso" que en 2022: "Estamos trabajando"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que el documento del pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Comunidad será "más concreto y extenso" que el alcanzado en marzo de 2022.

Carriedo ha afirmado que el objetivo es "tener un Gobierno cuanto antes". "En eso estamos trabajando", ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Con todo, el portavoz de la Junta no se ha pronunciado sobre si la polémica 'prioridad nacional' formará parte del acuerdo, ha asegurado que todo se hará "según establece la ley" y que "se informará en su momento".

"Estamos trabajando, las dos bases fundamentales para intentar llegar a un acuerdo son voluntad y buena disposición. Estamos buscando un buen acuerdo para la Comunidad, que responda a los intereses de esta tierra", ha señalado.

La incógnita de los presupuestos

Y ha recordado que los ciudadanos decidieron "claramente" en las elecciones del pasado 15 de marzo "quién querían que fuera su presidente" pero también la necesidad de "diálogo y escuchar posiciones diferentes".

Carriedo ha insistido en que, cuando se alcance el acuerdo entre PP y Vox, informarán del mismo "con todo detalle y con total transparencia".

El portavoz de la Junta no se ha pronunciado acerca de si el Gobierno autonómico tratará de sacar adelante los presupuestos para este año.

"La prioridad es que se produzca la sesión de investidura, que el candidato que ganó las elecciones obtenga el apoyo de la Cámara, que el Gobierno empiece su andadura y será el próximo Gobierno el que informará de sus primeras medidas", ha señalado.

"Seguimos activos"

Carriedo ha respondido a las críticas del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que ha acusado al Gobierno autonómico en funciones de estar "en pausa".

"No estamos en modo alguno sin las tareas que nos pueden corresponder como Gobierno en funciones", ha afirmado.

Y ha recordado que "las Cortes ya se han constituido, han elegido a sus órganos de Gobierno y al presidente, se han realizado las consultas y se ha formulado en la persona de Mañueco el candidato a presidente de la Junta"

"Nosotros seguimos activos en todo lo que nos corresponde, hoy mismo hay acuerdos importantes en el ámbito de educación y sanidad, pero también tareas relativas a empleabilidad, crecimiento económico y creación de empleo", ha apuntado.

Y ha afirmado que "un Gobierno en funciones no significa un Gobierno que no funcione y siga tomando decisiones". "Seguimos tomando decisiones y todas las semanas hay acuerdos importantes en el Consejo de Gobierno", ha zanjado.