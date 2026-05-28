La Junta ve la situación política en España “insostenible” y asegura que el acuerdo PP-Vox está “muy próximo”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Miriam Chacón / ICAL

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que la situación política que atraviesa España es “absolutamente insostenible”,

Por eso reclama al presidente del Gobierno que tenga en cuenta “el interés del conjunto de los españoles” ante un posible adelanto electoral.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo afirmó que en los últimos días se han conocido “nuevas informaciones” y “nuevas tramas” que, a su juicio, agravan la crisis política nacional.

“Desde el otro día hasta hoy seguimos conociendo nuevas informaciones sobre lo que ya ustedes preguntaban, pero hay nuevas tramas encima de la mesa. Yo creo que la situación es insostenible en este momento”, sostuvo.

El portavoz autonómico evitó pedir expresamente elecciones anticipadas, aunque deslizó que el Ejecutivo central debería escuchar a los ciudadanos.

“Naturalmente que la decisión de dar la voz y dar la opinión a los ciudadanos corresponde al presidente del Gobierno”, señaló.

No obstante, añadió que Pedro Sánchez actuará pensando “no en lo que le interese a España ni en lo que le interese a su partido”, sino “en lo que le interese a él personalmente”.

En este sentido, Fernández Carriedo insistió en que el jefe del Ejecutivo central debería “tener en cuenta más el interés del conjunto de los españoles y no solo su interés personal”, porque, reiteró, España atraviesa “una situación absolutamente insostenible”.

Negociaciones

En clave autonómica, el portavoz de la Junta confirmó que las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para conformar el futuro Gobierno de Castilla y León continúan avanzando y que el acuerdo “ya está muy próximo”.

Fernández Carriedo explicó que ambas formaciones están trabajando en un pacto “amplio y detallado”, con medidas “concretas”, algo que, reconoció, está exigiendo “más dedicación, más tiempo y más esfuerzo”.

“Nuestra idea desde el principio es que sea un acuerdo cuyo contenido sea amplio y detallado”, afirmó. Según explicó, ese nivel de concreción permitirá ofrecer “más información y más transparencia al conjunto de los ciudadanos”.

El portavoz destacó que el proceso está implicando “multitud de reuniones” para cerrar todos los aspectos del documento, aunque defendió que el tiempo invertido “va a merecer la pena”.

“Lo importante va a ser el resultado: que tengamos un buen acuerdo, un acuerdo al servicio de la gente de Castilla y León y útil para el futuro de nuestra comunidad autónoma”, manifestó.

Asimismo, insistió en que la “única prioridad” del Ejecutivo autonómico es alcanzar un pacto que aborde “los principales temas” de Castilla y León y que plantee “iniciativas, objetivos y acciones de futuro”.

Cortes

Preguntado por los pasos institucionales para la formación del nuevo Gobierno, Fernández Carriedo subrayó el respeto de la Junta hacia las Cortes de Castilla y León y al procedimiento parlamentario establecido.

“Nosotros naturalmente respetamos el reglamento de las Cortes de Castilla y León y respetamos a las Cortes, a la Mesa y a su presidente”, indicó. En este sentido, recordó que será el presidente de la Cámara quien determine el procedimiento “según lo que establece el reglamento” y tras las consultas correspondientes.