El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante una reunión en la Moncloa en noviembre de 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante una reunión en la Moncloa en noviembre de 2024 Juan Lázaro ICAL

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Mañueco, firme en su rechazo a las reuniones bilaterales de la financiación: "Lo que es de todos se negocia entre todos"

El presidente de la Junta en funciones insiste en que Castilla y León no acudirá a los encuentros con el Gobierno de Sánchez y exige "una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio".

Más información: Carriedo rechaza las reuniones de financiación autonómica singular de Sánchez: "Castilla y León no va a acudir"

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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado firme este martes en su rechazo a las reuniones bilaterales sobre la financiación impulsadas por el Gobierno de España, a las que el Gobierno autonómico no acudirá.

"Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica", ha escrito Mañueco en una publicación en su cuenta de la red social X.

Arcadi España, ministro de Hacienda.

Este lunes, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ya anticipó la no asistencia de la Junta a esos encuentros al asegurar que solo buscan la "imposición" del modelo ya pactado entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"No somos partidarios de privilegios, ni ventajas; somos contrarios a la imposición del modelo, y de que se negocie de forma bilateral, porque lo que es de todos se debe negociar entre todos", aseguró Carriedo.

Imagen de los presidentes autonómicos del PP junto a Alberto Núñez Feijóo en la 'Declaración de Zaragoza'.

En el mismo sentido, Mañueco en su publicación en X de este martes ha afirmado que la Junta no acepta "una propuesta que asigna a nuestra Comunidad el 1,29% de los fondos, cuando representamos casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España".

"Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio", ha zanjado el presidente de la Junta en funciones.