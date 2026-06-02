Mañueco, firme en su rechazo a las reuniones bilaterales de la financiación: "Lo que es de todos se negocia entre todos"
El presidente de la Junta en funciones insiste en que Castilla y León no acudirá a los encuentros con el Gobierno de Sánchez y exige "una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio".
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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado firme este martes en su rechazo a las reuniones bilaterales sobre la financiación impulsadas por el Gobierno de España, a las que el Gobierno autonómico no acudirá.
"Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica", ha escrito Mañueco en una publicación en su cuenta de la red social X.
Este lunes, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ya anticipó la no asistencia de la Junta a esos encuentros al asegurar que solo buscan la "imposición" del modelo ya pactado entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
"No somos partidarios de privilegios, ni ventajas; somos contrarios a la imposición del modelo, y de que se negocie de forma bilateral, porque lo que es de todos se debe negociar entre todos", aseguró Carriedo.
En el mismo sentido, Mañueco en su publicación en X de este martes ha afirmado que la Junta no acepta "una propuesta que asigna a nuestra Comunidad el 1,29% de los fondos, cuando representamos casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España".
"Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio", ha zanjado el presidente de la Junta en funciones.