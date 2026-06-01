Hacienda reactiva la reforma de la financiación autonómica y envía cartas a todas las regiones para iniciar las negociaciones

Expertos critican el plan por considerar que favorece especialmente a Cataluña en la distribución de los fondos.

La propuesta de Hacienda prevé elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías, alcanzando 224.507 millones en 2027.

El objetivo es que la nueva financiación autonómica entre en vigor el 1 de enero de 2027, manteniendo el calendario previsto por la anterior ministra.

El Ministerio de Hacienda ha reactivado la reforma de la financiación autonómica y ha enviado cartas a todas las comunidades para iniciar negociaciones bilaterales.

El Ministerio de Hacienda retoma la reforma de la financiación autonómica, en la que el Gobierno lleva sin dar pasos desde hace meses. Un periodo de silencio que ha coincidido con las elecciones regionales celebradas este 2026.

Según indica el departamento en un comunicado, esta misma tarde se han mandado cartas a todas las comunidades y ciudades autónomas para abordar e iniciar esta negociación a través de "reuniones bilaterales".

La idea del ministerio dirigido por Arcadi España (que desde que llegó al ministerio como sucesor de María Jesús Montero no ha tocado este asunto) es que tras recibir las cartas, las administraciones concierten fechas y que las negociaciones se celebren "de forma inmediata".

"El ministro de Hacienda, Arcadi España, mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera", indican desde el departamento.

Este sería "el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica" y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.

De hecho, desde el departamento se asegura que el plan para que la nueva financiación entre en vigor el 1 de enero de 2027, que era el plazo que barajaba la exministra Montero, se mantiene.

Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, será quien protagonice estas reuniones bilaterales por parte del Estado.

Recursos

Hacienda insiste en que su propuesta de financiación autonómica permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías.

En total, los recursos totales homogéneos que este modelo distribuiría en 2027 se estiman en 224.507 millones. "Para entender la magnitud de esta cifra, basta señalar que, en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las autonomías recibieron 152.484 millones del sistema de financiación", añade.

Sin embargo, cabe recordar que la propuesta ha sido ampliamente criticada por los expertos en financiación autonómica dado que se considera que privilegia a Cataluña.