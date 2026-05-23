Mañueco y Ayuso recorren juntos la ruta más icónica de Guadarrama en su centenario: "Nos sentimos hermanos"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su recorrido en el Camino Schmidt, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han conmemorado este sábado el centenario de la apertura del Camino Schmidt, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Mañueco y Ayuso han recorrido un tramo de esta icónica senda y han reivindicado lo que "une" a ambas comunidades. "Tenemos muy buena vecindad y nos sentimos hermanos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones.

Ambos mandatarios han puesto en valor "la compatibilidad entre el uso público y la conservación del entorno natural, así como la relevancia histórica y cultural del deporte de montaña en la Sierra de Guadarrama".

Y han hecho hincapié en "la necesidad de preservar este patrimonio natural para las futuras generaciones".

Mañueco, Ayuso y el resto de autoridades, entre ellas, el embajador de Austria, Enno Drofenik, han finalizado el recorrido descubriendo una placa conmemorativa del centenario de la apertura del Camino Schmidt.