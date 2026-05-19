Castilla y León, Asturias y Galicia exigen al Gobierno el impulso del Corredor Atlántico y una nueva financiación

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en el II Foro del Noroeste, este martes en Oviedo Paco Paredes ICAL

Los presidentes de Castilla y León, Galicia y Asturias, los populares Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda y el socialista Adrián Barbón, han exigido este martes de forma conjunta al Gobierno un "impulso más decidido" para el Corredor Atlántico.

Además, han reivindicado una "mayor velocidad" en la ejecución de los proyectos pendientes.

Los tres dirigentes han recuperado también la Declaración de Santiago para exigir una reforma "multilateral" de la financiación.

Pero mientras los populares Mañueco y Rueda han rechazado la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno, el socialista Barbón la ha considerado algo "justo".

Este martes, los tres mandatarios autonómicos se han reencontrado en el Hotel de la Reconquista de Oviedo (Asturias) para participar en una mesa redonda en el marco del II Foro del Noroeste, organizado por el grupo Prensa Ibérica.

Un "equilibrio" en el reparto

El presidente en funciones de la Junta ha evitado junto a Barbón y Rueda entrar en las "comparaciones" con las inversiones que recibe el Corredor Mediterráneo, pero ha coincido con ellos en exigir "equilibrio" en el reparto de los recursos públicos.

Y han explicado que siguen pendientes algunas de los proyectos del eje Atlántico, como los accesos ferroviarios a los puertos o la conexiones entre territorios.

En su turno, Mañueco ha insistido en que la España interior necesita el desarrollo de sus infraestructuras para que la población que se marchó a otros lugares pueda regresar a su tierra.

Y ha destacado que las últimas noticias en materia demográfica son "positivas" en Castilla y León.

El presidente de la Junta en funciones ha explicado que hay todavía "muchos kilómetros por hacer" de líneas ferroviarias para comunicar provincias, pero también para resolver el "nudo" del Manzanal (León).

"Falta de voluntad política"

También se ha referido a las conexiones con Galicia, Asturias o Portugal, ya que, ha apuntado, es necesaria una "apuesta clara" por las infraestructuras ferroviarias, viarias e, incluso, energéticas.

Del mismo modo, el presidente de Asturias ha subrayado el "avance singular" que supuso la apertura de la Variante de Pajares entre León y el Principado, con capacidad para el tráfico de viajeros y mercancías.

Y ha recordado que se acaba de anunciar la mejora de la línea de Lena a Oviedo.

Con todo, ha reconocido que siguen sin ejecutarse los accesos a los puertos, como el previsto para El Musel de Gijón.

Por ello, ha reclamado que se cumplan los compromisos asumidos en los presupuestos con el Corredor Atlántico, al igual que se hace con el Mediterráneo.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia ha demandado que los repartos sean "equitativos" para evitar que en algunos territorios avances y en otros, como el noroeste, sigan "como siempre".

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado una "falta de voluntad política" con el desarrollo del Corredor Atlántico, ya que, ha denunciado, no responden a las cartas que les envía para recordarle sus exigencias.

Finalmente, Rueda ha asegurado que pese a exigir un documento que concrete las inversiones y obras del Corredor Atlántico, no lo ha conseguido.

Por ello, ha señalado que si hubiera en España un cambio de gobierno, plantearía de la misma forma sus reivindicaciones, porque no ha habido "ningún avance sensible" desde hace mucho tiempo.