Castilla y León exige a Puente reabrir el tren directo Madrid-Aranda-Burgos: crearía 3.700 empleos y aumentaría el PIB

La Junta de Castilla y León ha reafirmado este lunes, 6 de abril, su apuesta por la mejora de la conectividad ferroviaria como elemento clave para “el desarrollo económico y el equilibrio territorial”.

Lo ha hecho durante la jornada ‘Corredor Central Madrid-Burgos: una oportunidad para el incremento de la competitividad del transporte intermodal y del tejido empresarial’.

José Luis Sanz Merino, consejero de Movilidad y Transformación Digital, ha defendido el papel estratégico del Corredor Central Madrid Burgos y ha reclamado su integración en el Corredor Atlántico. “No podemos quedar al margen de los grandes ejes europeos”, ha afirmado.

Sanz Merino ha subrayado que la reapertura del Tren Directo Madrid-Aranda-Burgos “tendría un importante impacto económico y social, con la creación de más de 3.700 empleos y un aumento del PIB autonómico del 0,54 %”.

Frente a los posibles 1.300 millones de euros estimados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Junta plantea una alternativa “realista y ejecutable”, con una inversión de entre 185 y 376 millones.

También la rehabilitación del túnel de Somosierra. “Las propuestas de máximos hacen inviable el proyecto y dificultan su acceso a financiación europea”, ha advertido.

Compromiso con la logística y el territorio

El consejero ha enmarcado esta actuación dentro de la Estrategia Logística 2030 de Castilla y León, dotada con 290 millones de euros, que sitúa a la Comunidad como referente del Atlántico europeo.

En este contexto, ha destacado el papel de Burgos como provincia con gran superficie logística, con cerca de 394.000 m² de superficie, y ha repasado algunas de las principales actuaciones impulsadas por la Junta.

Entre ellas, la terminal ferroviaria del polígono de Prado Marina (3,5 millones de euros). La ampliación del Centro de Transportes de Burgos (+220.000 m²). La conexión intermodal de Villafría con Kronospan (7 millones de euros). El desarrollo del Parque Tecnológico (15,2 millones) y el polígono de Melgar de Fernamental (10,3 millones). Y también el futuro desarrollo del Polo Logístico en Aranda de Duero.

Además, ha subrayado “el impulso a la inmologística, con 35 millones de m² de suelo logístico e industrial gestionados por la Junta, y más de 14 millones de m² en desarrollo”.