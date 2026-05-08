El 90% de Castilla y León tendrá una estación de alta velocidad a menos de una hora en 2030 gracias al Corredor Atlántico

El mapa del transporte en España se prepara para una transformación radical antes de que termine la década.

Según el último informe sobre accesibilidad territorial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Castilla y León dará un salto de gigante en su conectividad ferroviaria, logrando que el 90% de su población se encuentre a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad para el año 2030.

Esta cifra supone un incremento de diez puntos porcentuales respecto a la cobertura actual.

Este avance se enmarca en el desarrollo de la red básica del Corredor Atlántico, una infraestructura estratégica exigida por la Comisión Europea que busca vertebrar el territorio y mejorar la cohesión social y económica.

El estudio, elaborado por el Comisionado del Corredor Atlántico, sitúa a Castilla y León entre los territorios con mayor facilidad de acceso a estos servicios.

Aunque se encuentra ligeramente por detrás de Galicia (99%), y del País Vasco y Navarra (que alcanzarán el pleno 100%), la comunidad supera a otros territorios como Extremadura, que llegará al 92%.

Mención especial merece el caso de La Rioja. Aunque técnicamente no forma parte del Corredor Atlántico, la mejora de las infraestructuras en las comunidades vecinas permitirá que el 99% de sus habitantes tenga una estación de alta velocidad cerca, un cambio drástico comparado con el escaso 14% de accesibilidad que registra en la actualidad.

Un beneficio para 26,8 millones de personas

A nivel global, el desarrollo del Corredor Atlántico impactará de forma masiva en la movilidad nacional. Se estima que el número de personas con acceso a una estación de alta velocidad en menos de una hora pasará de los 22,4 millones actuales a 26,8 millones en 2030.

La eficiencia del sistema será tal que el 90% de los residentes en las 13 comunidades autónomas del eje podrá llegar a una estación en menos de 30 minutos.

Además, la densificación de la red permitirá que el 70% de los habitantes pueda elegir entre más de una estación en menos de una hora de trayecto por carretera, fomentando la competencia y la flexibilidad de horarios.

El informe destaca el papel de los núcleos urbanos como grandes beneficiarios de esta interconectividad:

Valladolid: Se consolida como un nodo estratégico con un área de influencia de 800.000 habitantes.

Madrid: La capital contará con tres puntos clave (Atocha, Chamartín y la futura estación en el Aeropuerto de Barajas), dando servicio a 7,6 millones de personas en menos de una hora.

Santiago de Compostela y el País Vasco: Santiago dará servicio a más de dos millones de personas, mientras que Vitoria-Gasteiz (1,6 millones) y Bilbao (1,2 millones) verán reforzada su posición como centros de movilidad.

Inversión récord para una red de futuro

Para hacer realidad este escenario, el Ministerio ha mantenido un ritmo de inversión muy ambicioso. En 2025 se licitaron obras por valor de 3.123 millones de euros, y en 2026 la tendencia continúa al alza.

Un ejemplo claro es la Línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria, que ya cuenta con concursos públicos por valor de 789,2 millones de euros para la construcción de plataformas en tramos clave como el Valle de las Navas, Pancorbo y La Puebla de Arganzón.

Para el horizonte de 2030, el Corredor Atlántico pasará de tener las 33 terminales actuales a contar con 62 estaciones de alta velocidad. Este proyecto no solo se limita al transporte de pasajeros, sino que es una pieza clave de la Red Transeuropea de Transportes, abarcando 5.413 kilómetros de vía férrea y afectando al 66% del PIB nacional

Con la integración de puertos, aeropuertos y terminales intermodales, España busca liderar la movilidad sostenible y eficiente en el suroeste de Europa.