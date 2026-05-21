La Junta de Castilla y León suscribirá el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 pese a su "imposición"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda de este jueves Juan Lázaro ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado este jueves que la Comunidad suscribirá el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 pese a su "imposición".

La Junta suscribirá el Plan para asegurar la llegada de fondos a los ciudadanos, a pesar de mantener un firme rechazo hacia los criterios de cofinanciación impuestos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y hacia los plazos de tramitación.

Antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Suárez-Quiñones ha desvelado que las cuantías asignadas obligarán a Castilla y León a aportar 152 millones de euros, frente a unos 228 millones de euros que transferirá el Estado.

Se trata de una proporción económica que ha calificado "como una imposición".

"Imponer cuestiones presupuestarias a las comunidades autónomas es no respetar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, de sus parlamentos, que son los que tienen que aprobar los presupuestos", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha denunciado también un cambio drástico en las reglas presupuestarias del Plan estatal, señalando que la relación de financiación ha pasado de una proporción de 75-25 a una de 60-40 sin consenso previo.

Algo que, según ha indicado, se traduce en que las autonomías deberán aportar entre cinco y siete veces más recursos que en el periodo anterior.

Esta situación de excepcionalidad financiera, ha explicado, ya ha sido advertida en los informes preceptivos emitidos por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.

Un año "perdido"

Junto al perjuicio presupuestario, Suárez-Quiñones ha criticado la parálisis administrativa que sufrirán los programas de ayuda durante el presente ejercicio debido a la falta de previsión en el calendario del Gobierno central.

Según ha detallado, la validación formal de los criterios de reparto llega con un desfase temporal que impedirá que las subvenciones y promociones se ejecuten de forma inmediata.

Por ello, ha augurado que 2026 "va a ser un año perdido".

"Hoy aprobamos los criterios de reparto, pero luego tiene que llevarse al Consejo de Ministros, tiene que haber unos convenios bilaterales con las comunidades autónomas... Cuando empecemos, por lo tanto, a ejecutarlo, ya es tarde", ha lamentado.

Ante este escenario de ralentización estatal, el consejero ha aclarado que la actividad en la Comunidad no se va a detener gracias al diseño de programas propios sufragados de forma íntegra por la administración autonómica.

"Nosotros vamos a aportar más de 300 millones de euros a la política de vivienda en esta legislatura", ha apuntado, aclarando que ese dinero parte de fondos de la Junta y que excede con creces la aportación obligatoria para la firma del Plan.

"Sin consulta"

En el plano metodológico, Suárez-Quiñones ha puesto de manifiesto el malestar formal de la Junta y de un bloque de catorce comunidades autónomas por el trato recibido durante la fase de redacción del documento.

Y ha censurado que el Ministerio les diese un simple trámite de audiencia equiparable al de cualquier otro colectivo profesional o del sector inmobiliario en lugar de una participación bilateral entre el Estado y las comunidades autónomas.

Así, ha lamentado que el contenido definitivo del texto fuese conocido directamente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin una reunión sectorial previa.

Y ha remarcado que "siendo las comunidades autónomas competentes en materia de vivienda, se nos ha tratado de forma absolutamente desconsiderada".

Además, el consejero ha mostrado su rechazo al armazón regulatorio del texto del Ministerio por contener medidas "de corte intervencionista", concretamente la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

A su juicio, estas medidas "reducen la oferta y congestionan" el mercado del alquiler, "que ha sido un fracaso en Europa, y lo está siendo en aquellos territorios donde se están actualmente aplicando, como Cataluña".

Por ello, Suárez-Quiñones ha reiterado que, pese a estar "totalmente en contra" de estas directrices por contraponerse a la política de la Junta, el Gobierno autonómico captará hasta el último euro de la financiación estatal.

"Queremos lo mejor para nuestros ciudadanos y todo lo que se aporte bien está", ha zanjado.