El PP propone rebajas fiscales para reducir un 10% el precio de la vivienda y acusa a Sánchez de perder 3.000 millones

José Antonio Bermúdez de Castro, junto a María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, los diputados del Partido Popular por la provincia de Salamanca, han presentado en la mañana de este viernes las medidas principales del Plan de Vivienda del PP, que se ha aprobado de forma reciente en la Interparlamentaria de A Coruña.

El objetivo es claro y pasa por dar respuesta a “uno de los principales problemas que sufren actualmente los españoles” como es el acceso a la vivienda.

Durante la intervención, los parlamentarios del PP han señalado que la vivienda se ha convertido en “el principal problema para jóvenes y también para familias vulnerables” lo que evidencia el fracaso de la política de Pedro Sánchez”.

Desde su llegada al poder, han recordado, el precio de compra y alquiler de vivienda “no ha dejado de aumentar, con subidas cercanas al 50%”, “sin que se hayan cumplido las promesas de construcción de vivienda pública anunciadas”.

A ello se le suma el reciente rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a 3.000 millones de euros de fondos europeos destinados al apoyo a los créditos para viviendas sociales, alegando "falta de demanda".

Los diputados han insistido en que el problema de la vivienda en España es, fundamentalmente, un problema de falta de oferta, tal y como reconoce el propio Banco de España, que estima necesaria la construcción urgente de unas 600.000 nuevas viviendas para evitar que el mercado siga tensionándose.

El Plan de Vivienda del PP

Frente a esta situación, el Partido Popular ha diseñado un Plan de Vivienda basado en tres principios fundamentales: más oferta, menos impuestos y más seguridad jurídica, que se pondrá en marcha cuando el PP alcance el Gobierno y que implicará de manera coordinada a comunidades autónomas y ayuntamientos.

En materia de más oferta, el plan apuesta por acelerar la construcción de viviendas reduciendo los plazos medios de 10 a 4 años, movilizando todo el suelo público disponible de las distintas administraciones y simplificando los procedimientos administrativos. Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de un Portal del Suelo para conocer en tiempo real las parcelas públicas disponibles y la aplicación del silencio administrativo positivo en un plazo máximo de tres meses para las licencias de construcción.

En cuanto a menos impuestos, el PP propone rebajas fiscales directas que permitan reducir un 10% el precio final de la vivienda, como la bajada del IVA del 10% al 4% en la compra de la primera vivienda y en la rehabilitación, así como la implantación de impuesto cero para la compra o alquiler de vivienda en el medio rural, en municipios de menos de 5.000 habitantes. También se contemplan bonificaciones para propietarios que incorporen viviendas al mercado de alquiler de larga duración.

El tercer pilar del Plan es la seguridad jurídica, con una clara defensa de los propietarios frente a la okupación ilegal. El PP propone una Ley contra la Okupación que permita recuperar una vivienda en un plazo máximo de 24 horas y declare nulo el empadronamiento en viviendas okupadas, sin renunciar a la protección de las personas vulnerables, que debe ser responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios. Además, se plantean ayudas al alquiler de hasta 675 euros para familias vulnerables con hijos.

Por último, el Plan de Vivienda también incluye medidas específicas para jóvenes, con el fin de facilitar su emancipación y acceso a una vivienda. Entre ellas destacan la creación de una Hucha Hogar Joven con deducciones fiscales del 20% sobre los primeros 40.000 euros, bonificaciones en el IRPF durante los cuatro primeros años de vida laboral y deducciones fiscales para quienes alquilen vivienda.

Los diputados populares han puesto a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Salamanca como ejemplo del trabajo en materia de vivienda. Así, han recordado medidas autonómicas como las ayudas al alquiler, líneas de avales para acceder a préstamos hipotecarios, beneficios fiscales para alquiler, compra y rehabilitación de vivienda, además del incremento del parque público de vivienda en 3.000 durante esta legislatura, a lo que se suman otras 1.671 viviendas de alquiler protegido. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha construido en lo que va de legislatura 184 viviendas públicas, a las que se sumarán otras 33 durante el presente año.

En este sentido, han asegurado que los recursos que se pueden destinar a priorizar la construcción de vivienda dependen, en gran parte, de la financiación. "Ya ven cuál es la propuesta del PSOE para el modelo de financiación de las comunidades autónomas, producto de un pacto infame con los independentistas que es una ofensa y un insulto para CyL porque de los nuevos recursos solo llega el 1,29%, cuando representa el 20% del territorio".

Desde el PP de Salamanca han concluido que el problema de la vivienda tiene solución, pero que esta pasa por un cambio de políticas y por reformas legales que fomenten la construcción de vivienda, reduzcan los precios y aporten seguridad a propietarios e inquilinos. "Nuestro compromiso es que la vivienda deje de ser una misión imposible y devolver a los jóvenes la esperanza de poder tener una casa", han afirmado.