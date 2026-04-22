La Junta rechaza el Plan de Vivienda de Sánchez y le pide diálogo: "Incide en errores y fórmulas que han fracasado"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles R. Valtero ICAL

La Junta de Castilla y León ha mostrado este miércoles su rechazo al Plan de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y le ha pedido "diálogo". "Incide en errores y fórmulas que han fracasado", ha asegurado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno.

Carriedo ha asegurado que la "principal preocupación" es que este Plan "incide en los principales defectos y errores que nos han llevado a la situación que atravesamos hoy en día".

Y ha cargado contra la "política equivocada" del Gobierno en la que "ha faltado diálogo y ha sobrado imposición". "Las comunidades tenemos mucho que aportar y apenas se nos ha dejado colaborar y es un error que el Gobierno quiera incidir en los errores", ha insistido.

El portavoz de la Junta ha asegurado que "haría falta una política de vivienda distinta con más realidades y menos promesas" y se ha mostrado convencido de que Castilla y León tendría "muchas cuestiones que aportar".

Carriedo ha destacado que la Comunidad es "la segunda con menor incremento en el precio de la vivienda en los últimos cinco años y la tercera con la vivienda más barata".

"Sería bueno que en Castilla y León pudiéramos aplicar las políticas que nos han llevado a esto y no que se nos obligue por parte del Gobierno a aplicar políticas que han fracasado", ha zanjado.