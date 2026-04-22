Castilla y León esgrime el incumplimiento de la norma europea para llevar al Supremo la regularización de migrantes

El director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este miércoles R. Valtero ICAL

Castilla y León ha esgrimido el incumplimiento de la normativa europea y la falta de seguridad en la acreditación de los requisitos para llevar al Tribunal Supremo la regularización de inmigrantes.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado este miércoles que el recurso anunciado la pasada semana será presentado ante el Alto Tribunal y que, por ello, no será necesario informe previo del Consejo Consultivo ni pasar por el Consejo de Gobierno.

"Las bases serán en torno al cumplimiento de la normativa europea, la preocupación que tienen la Unión Europea y la Comisión Europea en torno a este proceso de regularización que se está realizando no sin dificultades", ha apuntado.

Y ha hecho hincapié también a la acreditación de los requisitos "con fórmulas extraordinariamente complejas y que no siempre aseguran el cumplimiento de estos requisitos".

"Estamos viendo las colas. Sobre esa base presentaremos un recurso ante el Tribunal Supremo e informaremos en detalle sobre el contenido del mismo", ha insistido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.

Las "circunstancias" de CyL

La Junta de Castilla y León ha optado este miércoles por la "prudencia", ha apelado a las "circunstancias" de Castilla y León en el pacto entre PP y Vox y ha evitado pronunciarse sobre la prioridad nacional exigida por los de Santiago Abascal y acordada en Extremadura.

"Cada comunidad tiene sus circunstancias, sociodemográficas y de gestión. Hay cosas que pueden ser objetivos en algunas comunidades y aquí ya las hemos cumplido y es una circunstancia que no tiene sentido que abordemos como reto", ha señalado Carriedo.

El portavoz del Gobierno autonómico ha mostrado su respeto al acuerdo en Extremadura, asegurando que les gusta que "haya estabilidad" en otras comunidades, pero ha insistido en que valorarán el acuerdo de Castilla y León cuando se produzca.

"La prudencia es una gran virtud, yo respeto a todo el mundo que quiera hacer declaraciones pero valoraremos el acuerdo en Castilla y León cuando se haga público y demos información detallada del mismo", ha apuntado.

"Depende de todas las partes"

Carriedo ha asegurado no estar "para valorar a otros partidos políticos", en referencia a la exigencia de Vox, y ha recordado que "la campaña electoral ya terminó y los ciudadanos hablaron".

"Actuaremos con prudencia y lo prudente en este momento es que valoremos el acuerdo cuando se produzca. Nuestra idea es hablar sobre hechos reales y cuando haya un acuerdo en Castilla y León lo valoraremos", ha insistido.

En lo que se refiere a la posible fecha de anuncio del mismo, el portavoz de la Junta ha hecho hincapié en que "depende de todas las partes, no solo de una, y es difícil hacer un pronóstico sobre la fecha exacta en que esto pudiera producirse".

Carriedo ha asegurado que el término humanismo solidario, al que hizo referencia Mañueco en su discurso en el acto de entrega de los Premios Castilla y León, este martes, "le gusta", pero ha insistido en que lo prudente es "no valorar el contenido de algo que todavía no se ha alcanzado".