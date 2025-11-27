Castilla y León registra el mayor aumento de España en compraventa de viviendas con un 21,4%

En septiembre de 2025, con respecto a septiembre de 2024, Castilla y León volvió a registrar el mayor aumento de España en compraventa de viviendas, con un crecimiento del 21,4%, frente al 5% en el conjunto del país, como ha informado el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

El precio del metro cuadrado se incrementó en un 13,4% en la comunidad autónoma, y los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda lo hicieron en un 18,2%.

Más compraventas a mayor precio

En septiembre se efectuaron en la comunidad autónoma 3.428 compraventas de vivienda y el precio medio creció un 13,4%, hasta los 968 €/m².

Por tipo de inmueble, se produjeron 2.375 compraventas de pisos, un 22% más que en el mismo mes del año anterior, y 1.053 de viviendas unifamiliares, un 20,1% más.

El precio medio de los pisos aumentó un 12,1%, hasta alcanzar los 1.211 €/m², y el de las unifamiliares se situó en los 632 €/m², un 15,5% más que un año antes.

La compraventa de vivienda creció en 13 comunidades autónomas y se redujo en cuatro. Destacan los aumentos en Castilla y León (21,4%), La Rioja (21,2%), Murcia (18,5%) y Extremadura (18,4%), y las caídas en Cantabria (-5,6%) y Madrid (-5,4%).

En cuanto al coste del m², el incremento medio nacional fue del 6,3% interanual. Los precios se encarecieron en 16 autonomías, con fuertes subidas en La Rioja (32,4%), Cantabria (22,6%) y Canarias (22,0%).

Aumento de préstamos hipotecarios

En septiembre pasado se concedieron en Castilla y León 1.381 préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, un 18,2% más que en septiembre de 2024, y por encima de la media nacional del 11,4%.

La cuantía media de estos préstamos subió en la comunidad autónoma un 5,5% interanual, hasta alcanzar los 119.260 euros.

Un 40,3% de las compras de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario, frente a un 50,3% de media en el conjunto de España. Además, la cuantía del préstamo supuso en CyL un promedio del 76,3% del precio, por un 72,5% de media española.

El número de hipotecas creció en las 17 autonomías, y la cuantía media, en 15.

Crece la constitución de sociedades

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado también revelan que en septiembre de 2025 se constituyeron en la comunidad autónoma 255 sociedades, lo que supone un aumento del 25% interanual, frente a una media nacional del 13,9%.

La creación de nuevas sociedades aumentó en 13 de las 17 comunidades autónomas.