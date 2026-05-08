Pedro J. Ramírez reflexiona sobre los grandes cambios en el periodismo durante su visita a EL ESPAÑOL en Castilla y León

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, en su conversación con la plantilla de EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, mantuvo este jueves un encuentro con la plantilla del periódico en Castilla y León, en una visita marcada por la reflexión sobre los retos a los que se enfrenta el periodismo en un cambio de paradigma solo comparable a la transición del papel a los soportes digitales.

El prestigioso periodista acudió acompañado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, y por Samary Fernández Feito, nueva directora general de Negocio.

La visita a la sede central de la delegación en Valladolid, ubicada en la calle Cebadería, junto a la Plaza Mayor, sirvió para subrayar el papel estratégico de las ediciones territoriales dentro del proyecto de expansión del periódico.

Foto de familia de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara y Samary Fernández Feito junto a la plantilla de EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

Durante una larga e inspiradora conversación con el equipo de Castilla y León, Pedro J. Ramírez alentó a la plantilla a apostar por el periodismo de calidad como seña de identidad ante los nuevos retos que plantean la inteligencia artificial, las redes sociales y los cambios en los hábitos de consumo informativo.

Lo hizo, además, en un contexto social y político de encrucijada para los medios de comunicación. Un escenario en el que el periodismo solo podrá mantener su influencia si es capaz de ofrecer rigor, criterio, contexto y valor añadido.

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL defendió una visión multidimensional del oficio, en la que conviven la información y el entretenimiento, las nuevas narrativas, los soportes multimedia, el lenguaje audiovisual y la presencia activa en redes sociales.

Todo ello con un denominador común: el interés y la fiabilidad que solo los profesionales del periodismo pueden aportar a una comunicación veraz, imparcial y útil para los ciudadanos.

Cruz Sánchez de Lara conversa con los periodistas de EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

Diez años de periodismo líder e indomable

El encuentro se produce después de que EL ESPAÑOL haya celebrado su décimo aniversario convertido ya en una de las grandes revoluciones del periodismo español.

En apenas una década, el diario ha pasado de ser un proyecto nativo digital a situarse en la cúspide de los medios más importantes del país, con la firme ambición de convertirse, en los próximos años, en el periódico en español más importante del mundo.

En ese proyecto de crecimiento, la delegación de Castilla y León, encabezada por la periodista Silvia García, ocupa un lugar destacado.

Pedro J. Ramírez reflexiona sobre los grandes cambios en el periodismo durante su visita a la redacción de EL ESPAÑOL en Castilla y León Photogenic

Desde la sede regional, el periódico refuerza su apuesta por un periodismo cercano, afincado en la tierra y pegado a la calle, capaz de contar lo que ocurre en las nueve provincias sin perder de vista los grandes debates nacionales ni las nuevas formas de llegar a los lectores.

La reunión se produce, además, en plena nueva etapa organizativa de EL ESPAÑOL, tras la reciente reestructuración de su equipo directivo para afrontar la segunda década del periódico.

Una renovación que ha situado a Samary Fernández Feito al frente de la Dirección General de Negocio, a Daniel Muñoz en la Dirección General de Producto y a Fuensanta Salcedo en la Dirección General de Gestión, y que ha incorporado también a Charo Izquierdo, María Luisa Rodríguez Bello y Ana Núñez-Milara al comité de dirección.

El objetivo es reforzar la estructura del diario ante una etapa marcada por la inteligencia artificial, el desarrollo audiovisual, las nuevas comunidades de lectores y la adaptación a formatos cada vez más cambiantes.

Esa mirada innovadora enlaza también con el impulso de Cruz Sánchez de Lara al frente de Magas y Lifestyle, convertido en uno de los grandes espacios de EL ESPAÑOL para visibilizar el liderazgo y el talento femenino.

Bajo ese paraguas han crecido iniciativas como las Top 100 Mujeres Líderes, los premios Maga de Magas, el Bookazine y una comunidad cada vez más influyente de lectoras y referentes profesionales.

Pedro J. charla con periodistas de EL ESPAÑOL de Castilla y León Photogenic

Periodistas que la IA no podrá reemplazar

El mensaje de Pedro J. Ramírez en Valladolid conecta con las ideas que recientemente trasladó al conjunto de la redacción con motivo del décimo aniversario del periódico.

En aquella reflexión, el director advertía de que la inteligencia artificial obliga a los medios a elevar su exigencia y a reforzar los fundamentos del oficio.

La inteligencia artificial cambiará herramientas, procesos y rutinas. Las redes sociales obligarán a explorar nuevos lenguajes.

Las audiencias serán más fragmentadas y exigentes. Pero la clave seguirá estando donde siempre: en periodistas capaces de detectar historias propias, explicarlas con rigor y aportar algo que ninguna máquina pueda sustituir del todo.

Ese es el reto de la segunda década de EL ESPAÑOL. Y Castilla y León quiere formar parte de él desde primera línea.