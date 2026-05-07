Las Cortes tienen hasta el 10 de julio para designar a los tres senadores por Castilla y León: dos del PP y uno del PSOE

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en la sesión constitutiva de la XII Legislatura en las Cortes, el pasado 14 de abril Leticia Pérez ICAL

Las Cortes tienen de plazo hasta el 10 de julio para designar en un pleno a los tres senadores por la Comunidad, de los que dos serán propuestos por el Grupo Popular y uno, por el Socialista, en virtud de los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

El plazo máximo de 60 días comenzó a contar tras la constitución de la Cámara esta XII Legislatura el pasado 14 de abril, según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Presidencia de la Cámara.

De acuerdo a lo publicado por el Boletín de las Cortes, la Mesa adoptó el pasado 28 de abril, en su segunda reunión, un acuerdo sobre el número de senadores de la Comunidad, según recoge la Ley de 1987, reformada en 2022 para evitar bloqueos.

Así, se plantea una única votación secreta a realizar en el Pleno de las Cortes por medio de papeletas en la que consten el nombre y apellidos de los candidatos que corresponden a los grupos parlamentarios.

Los procuradores se pueden pronunciar marcando con una cruz a aquellos candidatos a los que quieran dar su voto, de tal modo que los candidatos serán designados senadores con independencia del número de votos válidos que obtengan.

Por otro lado, la designación debe efectuarse entre los 30 y los 60 días contados a partir de la fecha de constitución de la nueva Cámara.

Además, los senadores designados por la Comunidad podrán voluntariamente comparecer ante la Comisión de Reglamento para informar sobre temas relacionados con la actividad parlamentaria.

Terna de senadores

Actualmente, los senadores por la Comunidad son a propuesta del Grupo Popular el exprocurador abulense Vidal Galicia Jaramillo y Javier Maroto, vicepresidente primero de la Cámara Alta, que fueron elegidos al inicio de la pasada legislatura, en mayo de 2022.

Y, por el PSOE, fue elegido el socialista Fran Díaz, actual procurador por Salamanca, que renunció hace algo más de un año a su puesto, para dejar paso al burgalés Luis Tudanca, exsecretario autonómico del PSCyL.

Tudanca, precisamente, fue el primer senador por la Comunidad que estrenó la nueva fórmula de designación por el pleno de las Cortes.

Con ello, junto al burgalés, la terna de senadores actual la forman todavía Vidal Galicia, Javier Maroto, exalcalde de Vitoria, que se empadronó en Sotosalbos (Segovia).