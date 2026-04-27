Aumentar los liberados hasta 21 o mantener los 19 de la pasada legislatura: la Mesa de las Cortes decidirá

Composición de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León L. Pérez ICAL

La Mesa de las Cortes estudiará mañana si aumenta el número de procuradores con dedicación exclusiva en esta XII Legislatura o si mantiene los 19 de la pasada en una cámara que ha pasado a tener 82 parlamentarios.

En concreto, el orden del día remitido a los integrantes recoge como propuesta la opción de aplicar el criterio de uno por grupo, más otro por cada cinco procuradores o fracción igual o superior a tres, según informaron a Ical fuentes parlamentarias.

En concreto, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, debe adoptar un acuerdo sobre el reparto de las dedicaciones exclusivas, pues no están recogidas en el Reglamento.

Así existen dos opciones, mantener el criterio adoptado en la pasada legislatura, es decir un liberado con retribución equivalente al de un miembro del órgano de gobierno por grupo parlamentario, más otro por cada cinco procuradores.

Este reparto otorgaría siete al Grupo Popular, otros tantos al Socialista, tres a Vox y dos al Grupo Mixto.

Con ello se mantendrían los 19 procuradores con dedicación exclusiva de la XI Legislatura, en la que el PP (31 parlamentarios) tenía siete, el PSOE (28 miembros), seis; Vox (13 integrantes), tres; UPL-Soria YA (seis), dos y el Mixto -tres procuradores-, uno.

Ahora serían también 19, pero con otra distribución en la que el PSOE ganaría una y el Mixto, otra, mientras PP y Vox se quedarían con las mismas.

Como novedad, se plantea a la Mesa la posibilidad de “modular” este criterio para hacerlo “más acorde” con la representación de los grupos parlamentarios en esta legislatura en la que hay cuatro grupos.

Para ello, se propone añadir que se puedan acoger al régimen de dedicación exclusiva un procurador más por cada fracción igual o superior a tres.

Esta posibilidad eleva a 21 las dedicaciones exclusivas de grupo, ya que el PP obtendría con sus 33 procuradores un total de ocho, uno más que en la pasada legislatura, al igual que Vox, que tendría cuatro con sus 14 parlamentarios.

En cambio, el PSOE se quedaría con los siete que le otorgan sus 30 parlamentarios y el Mixto, con dos, por tener en esta legislatura cinco integrantes.

El debate está servido mañana en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, prevista a las 11 y las 11.30 horas.

En este momento, fuentes del Grupo Popular indican que se decantan por mantener el criterio de uno por grupo y otro más por cada cinco como hace cuatro años, aunque escuchará todas las posturas.

Además, Vox es partidario de mantener el criterio de un liberado por grupo más otro por cada cinco procuradores.

Montante

Hasta ahora las dedicaciones exclusivas de los grupos de las Cortes son equivalentes a la de un miembro de la Mesa -81.831,26 euros anuales-. Además, se preveía una sola indemnización por gastos para cada grupo de 1.800 euros mensuales, siendo las restantes de 1.440 euros.

Los demás parlamentarios, sin dedicación exclusiva, pueden cobrar la dieta de 220 euros por sesión -50 por reunión de Mesa de comisión o actividad fuera de la sede- y una compensación por desplazamiento de 0,26 euros por kilómetro.

Hace una semana, la primera reunión de la Mesa de las Cortes acordó mantener las retribuciones fijadas en enero para los seis miembros -presidente, vicepresidentes (dos) y secretarios (tres)-, por lo que continuarán siendo de 103.431,26 euros anuales -81.831,26 euros y una indemnización de 1.800 euros al mes para gastos-.