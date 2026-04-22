Castilla y León destina 15 millones a reforzar el operativo contra los incendios con medios de última generación

Dos bomberos forestales en un incendio forestal en la provincia de León, en septiembre de 2025 Peio García ICAL

La Junta de Castilla y León ha aprobado este miércoles una inversión de 15 millones de euros para reforzar de forma significativa su dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la aportación a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para garantizar el funcionamiento del operativo Infocal durante 2026 y 2027.

De esta cantidad, cinco millones se destinarán al ejercicio de 2026 y diez millones al de 2027. Esta partida permitirá incorporar medios técnicos de última generación y mantener en perfecto estado el conjunto del dispositivo, uno de los más importantes de España.

El grueso de la inversión se orienta a aumentar la capacidad de intervención sobre el terreno, especialmente en las zonas más complicadas donde el fuego avanza con rapidez.Entre las principales adquisiciones destacan los buldóceres y vehículos nodriza.

El operativo contará durante todo el año con 20 equipos completos de buldóceres, cada uno formado por máquina, góndola y vehículo señalizador con su personal correspondiente.

Vehículos y prevención

Durante la campaña de alto riesgo, que se extenderá del 12 de junio al 12 de octubre, 19 de estos equipos se reforzarán con una segunda máquina, lo que elevará el total a 39 buldóceres operativos.

Estas potentes máquinas son esenciales para abrir líneas de defensa, eliminar vegetación y crear barreras que detienen el avance de las llamas en terrenos abruptos o de difícil acceso.

Además, realizarán labores preventivas durante el resto del año, como mantenimiento de cortafuegos y pistas forestales. Asimismo, se incorporarán al menos dos nuevas cisternas o autobombas nodriza con capacidad igual o superior a 25.000 litros.

Estos vehículos tendrán la misión estratégica de suministrar grandes volúmenes de agua a los medios que combaten directamente el incendio, especialmente en áreas donde el abastecimiento resulta complicado. Estarán disponibles durante los cuatro meses de mayor peligro.

Todos los nuevos medios contarán con equipamiento de protección individual, formación específica y sistemas de localización avanzados para garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en primera línea.