Castilla y León refuerza su operativo de prevención y extinción de incendios con 11 nuevos vehículos forestales 4x4

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la entrega de los 11 nuevos vehículos forestales 4x4, este viernes

Castilla y León amplía y fortalece su dispositivo contra incendios forestales mediante la entrega de once nuevos todoterrenos pick-up 4x4 diseñados específicamente para operar en entornos naturales. El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha valorado en más de 600.000 euros el esfuerzo económico destinado a esta mejora, cuya finalidad esencial radica en incrementar la rapidez y eficacia de las actuaciones en el monte y el campo.

La administración autonómica ha incorporado estos once vehículos pick-up 4x4 al servicio de prevención y lucha contra fuegos forestales. La cuantía global de la operación —que engloba compra, transformación carrocería y dotación de equipamiento técnico— alcanza los 604.632,60 euros. El propósito central de esta adquisición es potenciar la respuesta inmediata en áreas de difícil acceso.Los recursos económicos provienen íntegramente de fondos de la Unión Europea.

Siete unidades se adquirieron durante 2023 gracias al programa FEDER-REACT UE, con un desembolso de 314.872 euros. Las cuatro restantes se incorporaron en 2024 mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), por valor de 157.334 euros.

Ya en 2025, los once vehículos pasaron por un proceso completo de adaptación y carrozado para su uso exclusivo en labores forestales, lo que supuso un gasto extra de 132.426 euros, también cubierto por el mencionado Plan de Recuperación.Los modelos seleccionados son Ford Ranger con cabina doble, propulsión total 4x4 y motorización de 170 caballos de potencia.

Una vez comprados, cada uno recibió una serie de modificaciones y complementos: rotulación oficial de la Junta de Castilla y León, preparación para instalación de radio comunicador, sistemas orientados a la reducción del gasto energético en reposo, blindaje y refuerzo de la zona de carga, señalización luminosa de emergencia, estructura porta-equipos con cajón incorporado, potentes focos de iluminación auxiliar y un sistema de ataque inicial al fuego formado por motobomba y tanque de 300 litros de capacidad.

El coste medio por unidad se aproxima a los 54.966 euros, de los cuales cerca de 42.928 euros corresponden al precio de adquisición y alrededor de 12.038 euros a las labores de adaptación y equipamiento técnico especializado.Gracias a esta importante renovación de la flota, el servicio autonómico de extinción de incendios forestales mejora notablemente su movilidad, versatilidad y prontitud a la hora de hacer frente a cualquier conato o incendio en el medio rural y forestal.

Características

Los 11 vehículos entregados son Pick Up 4x4, marca Ford, modelo Ranger Cabina Doble de 170 CV. De ellos, siete fueron adquiridos en el año 2023 con financiación FEDER-REACT UE, por un importe de 314.872 euros, mientras que los cuatro restantes se adquirieron en 2024 con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 157.334 euros.

Durante el año 2025, los 11 vehículos han sido objeto de un proceso de carrozado y adaptación específica para su uso forestal, con una inversión adicional de 132.426 euros, también financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas actuaciones han incluido la aplicación de la imagen corporativa, la preinstalación de emisora, mejoras en la eficiencia energética para evitar consumos residuales, protección de la caja de carga, instalación de luces de emergencia, estructura porta-herramientas con cajón, focos de trabajo y un kit de extinción compuesto por motobomba y depósito con capacidad de 300 litros.

La inversión media por vehículo se sitúa en 54.966 euros, de los que 42.928 euros corresponden a la adquisición y 12.038 euros al carrozado y equipamiento especializado.

Distribución territorial y operatividad

Los nuevos vehículos se han distribuido entre las provincias de Ávila (dos), Burgos (uno), León (dos), Salamanca (uno), Segovia (uno), Soria (dos) y Zamora (dos), reforzando de manera equilibrada el dispositivo autonómico.

Estos vehículos ligeros, clasificados como medios C-3 con capacidad inferior a 500 litros, permiten el transporte de una cuadrilla de cinco trabajadores junto con herramientas forestales y equipos de extinción de alta presión. Están diseñados para realizar un primer ataque rápido en incendios incipientes, ejercer un efecto disuasorio en el monte y apoyar la ejecución de trabajos selvícolas preventivos.

Con esta entrega, los 11 nuevos Pick Up se suman a los 27 vehículos de características similares entregados en julio de 2024, alcanzando un total de 38 Pick Up operativos, con una inversión acumulada de 1.886.476 euros.

Refuerzo continuado

En conjunto, el operativo autonómico de incendios de Castilla y León dispone actualmente de 94 autobombas con capacidad superior a 4.000 litros y 38 vehículos Pick Up con capacidad inferior a 500 litros, distribuidos por todas las provincias de la Comunidad.

Desde el año 2015, la Junta de Castilla y León ha incorporado un total de 100 vehículos al operativo de incendios forestales —62 autobombas y 38 Pick Up— con una inversión global de 14,6 millones de euros, consolidando un proceso sostenido de modernización de medios materiales orientado a mejorar la seguridad de los profesionales y la eficacia de las intervenciones.

Espacios naturales protegidos

De forma complementaria, el parque móvil autonómico se ha reforzado recientemente con cuatro vehículos todoterreno adquiridos mediante compra centralizada y financiados por la Unión Europea a través de NextGenerationEU. En concreto, se trata de dos Pick Up Ford Ranger 4x4 de 205 CV y dos vehículos SsangYong Musso Sport, con una inversión conjunta de 174.095 euros.

Estos cuatro vehículos se adscriben al Parque Nacional de Picos de Europa y están destinados a labores de gestión, conservación y vigilancia del espacio natural, reforzando la presencia y capacidad operativa de los servicios ambientales en este enclave de especial valor ecológico.