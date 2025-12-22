Las Cortes habilitan enero para que Quiñones explique los incendios y tramitar la Ley de Agentes Medioambientales

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una comparecencia en las Cortes Rubén Cacho ICAL

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado este lunes la habilitación como periodo extraordinario de sesiones de la primera quincena del mes de enero de 2026 para la celebración de la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre los incendios de este verano, y para la tramitación de la Ley de Agentes Medioambientales.

Serán los dos últimos asuntos que abordará el Parlamento autonómico antes de la convocatoria electoral de cara a los comicios autonómicos del mes de marzo que provocará la disolución de la Cámara en el mes de enero.

La habilitación de la primera quincena del mes de enero, cuya iniciativa ha partido de la mayoría absoluta de los procuradores, estará destinada a sustanciar la comparecencia de Quiñones, para informar a la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre la gestión de la campaña de incendios de 2025.

También para sustanciar la comparecencia del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, para informar a la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sobre la gestión de la campaña de incendios de 2025 y sobre el análisis, resultados y conclusiones del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León.

Por otro lado, la habilitación de las dos primeras semanas de enero servirá para la tramitación de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 29 de mayo de 2025.

La propuesta para habilitar un periodo extraordinario de sesiones viene amparada por el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 23.5 señala que "las Cortes de Castilla y León se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios de sesiones se celebrarán entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo".

"Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su presidente, con especificación del orden del día, a petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los Procuradores, y serán clausuradas una vez agotado dicho orden del día", zanja el citado artículo.