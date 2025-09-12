Castilla y León dotará de anillos de seguridad cortafuegos y maquinaria pesada a los pueblos contra los incendios

El presidente de la Junta mantiene un encuentro con los presidentes de las diputaciones de la Comunidad L. Pérez ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con los presidentes de las diputaciones provinciales de la Comunidad para coordinar nuevas medidas frente a los incendios forestales.

Una cita en la que también participaron el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María Ángeles Armisén.

La reunión se enmarca en un contexto especialmente delicado tras los graves incendios registrados en la región durante este verano, catalogados como “incendios de sexta generación”, provocados por circunstancias climáticas y ambientales excepcionales.

En este escenario, Mañueco insistió en que la colaboración institucional es esencial y defendió que “nuestros pueblos no se pueden defender con ideologías, sino con políticas ciertas y seguras”.

Ha sido el consejero de Presidencia, Luis Miguel Gago, quien anunció que la Junta movilizará recursos extraordinarios, con un presupuesto que calificó de “sin límite dentro de la racionalidad”, para impulsar nuevas medidas de prevención, extinción y recuperación de zonas afectadas.

Además, agradeció el papel de las diputaciones durante los meses más críticos del verano en tareas de apoyo y prevención. “Las propuestas que hoy presentamos son fruto de escuchar a nuestros alcaldes y concejales, de atender sus quejas y sugerencias para que incendios de esta magnitud no vuelvan a repetirse o, al menos, tengan la menor dimensión posible”, subrayó.

Sin límite

La idea es dotar de maquinaria necesaria a todos los municipios de la Comunidad (2.248) de anillos cortafuegos para prevenir situaciones como las de este verano donde el fuego llegó a las casas, empezando por los 714 municipios que presentan especial riesgo, de cara al próximo verano. "El presidente Mañueco tiene claro que lo primero es la seguridad de las personas", afirmó el consejero Gago.

En concreto, Fernández Mañueco ofreció financiar desde la Junta “sin límite, dentro de la racionalidad”, la compra de la maquinaria pesada -bulldózer, retroexcavadora o motoniveladora- que se precise, con el compromiso de las diputaciones de ponerla a disposición de los servicios autonómicos en los periodos de riesgo de incendios.

El objetivo del presidente es desarrollar estas medidas antes del próximo verano, si bien comenzarán por los 714 municipios que presentan un alto riesgo de incendios.

Las nuevas medidas acordadas con las diputaciones se articulan en tres bloques principales.

Creación de anillos de seguridad cortafuegos y maquinaria pesada. Será la creación de perímetros de protección alrededor de los municipios en riesgo. La Junta financiará al 100% la adquisición de maquinaria pesada (motoniveladoras, bulldozer, etc.) para abrir cortafuegos y garantizar el mantenimiento.

Estas máquinas quedarán a disposición de la Junta para futuras emergencias, aunque gestionadas en primera instancia por las diputaciones.

"Hay que analizar con los técnicos qué entorno tiene cada municipio, por ejemplo si es agrícola o está metido casi en el bosque. Hay que analizar la situación de cada pueblo y luego la colaboración de las diputaciones será fundamental para poner en marcha esta medida", ha asegurado Gago.

La regulación de esos anillos de seguridad estarán incluidos en los citados planes exigidos por la normativa básica del Estado desde el año 2013.

Planes municipales

Actualmente, 714 municipios están catalogados en riesgo y deben disponer de un plan específico, tal y como establece la normativa. La Junta se compromete a financiar el 50% de los costes para la elaboración de estos planes, cuya aprobación se considera “urgente e inaplazable”.

Estudios técnicos de hidrantes y bocas de incendio. Aunque son competencia municipal, la Junta aportará el 50% de la financiación necesaria para actualizar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua en caso de emergencia.

Se elaborará un inventario completo de hidrantes y se impulsará la mejora de las redes de suministro en colaboración con las diputaciones.

La reunión también abordó la necesidad de reforzar el marco normativo en materia de gestión forestal. González Gago explicó que se estudian cambios legislativos, algunos de ellos mediante decretos ley, para dar mayor seguridad jurídica a los alcaldes en decisiones de prevención, como permitir a los vecinos la recogida de ramas o la limpieza de determinadas zonas del monte.

Asimismo, se convocará una reunión técnica desde la Consejería de Medio Ambiente para analizar la gestión del bosque y avanzar hacia un plan estratégico conjunto con las diputaciones que permita anticiparse a nuevas circunstancias excepcionales.

En el ámbito de la seguridad laboral, la Junta aportará 2 millones de euros para una edición extraordinaria en 2025 del programa ‘Montel Seguro’ que, además, por su carácter bienal no habría sido convocado hasta el año 2026, destinado a mejorar las condiciones de trabajo y protección de brigadistas, voluntarios y personal municipal.

Esta inversión facilitará la adquisición de equipos de protección individual homologados, maquinaria moderna, herramientas avanzadas y sistemas de comunicación unificada.

También se prevén actuaciones en materia de abastecimiento de agua y depuración tanto de reparación de las mismas por los daños causados por el fuego como para prevenir las consecuencias de los arrastres de la ceniza. El objetivo es garantizar un acceso adecuado y sostenible a los recursos hídricos en los municipios afectados.

La voz del municipalismo

Por su parte, María Ángeles Armisén destacó la importancia de este encuentro, en el que, según dijo, “se ha demostrado el conocimiento del terreno y la relevancia del municipalismo en situaciones extraordinarias”.

Armisén subrayó tres cuestiones clave, la creación de anillos de seguridad, con un compromiso financiero real por parte de la Junta. La dotación de maquinaria adecuada para los municipios más pequeños y la financiación compartida de estudios técnicos sobre bocas de riego e infraestructuras de prevención.

“La cooperación institucional ha quedado patente. El fuego no entiende de colores ni de competencias, y el riesgo está por encima de todo”, remarcó, al tiempo que agradeció a Mañueco el anuncio de nuevas reuniones provinciales para seguir escuchando directamente a alcaldes y concejales.

El objetivo, en palabras de Gago, es que todas estas medidas estén en marcha para el próximo verano, con la seguridad de las personas como máxima prioridad. “Ha sido una reunión de futuro analizando el presente”, afirmó el consejero autonómico, quien insistió en que “la unidad de acción y la coordinación entre instituciones son imprescindibles para dar resultados ciertos”.

El encuentro contó con la presencia del propio presidente así como de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; el titular de la Presidencia; el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

Asimismo, acudieron los nueve presidentes de las diputaciones de Ávila, Carlos Martínez; Burgos, Borja Suárez; León, Gerardo Álvarez Courel; Palencia, Ángeles Armisén; Salamanca, Javier Iglesias; Segovia, Miguel Ángel de Vicente; Soria, Benito Serrano; Valladolid, Conrado Íscar, y Zamora, Javier Faúndez.