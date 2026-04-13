Blanco y Carriedo asumen las consejerías de Educación e Industria tras la salida de Leticia García y Rocío Lucas

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la vicepresidenta y titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

El tablero político de Castilla y León se mueve con rapidez como una partida de ajedrez.

Tras el anuncio del acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la constitución de la Mesa de las Cortes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha procedido hoy a la firma de los decretos de cese de dos figuras clave en su gabinete: Leticia García (Industria, Comercio y Empleo) y Rocío Lucas (Educación).

Este movimiento responde a la necesidad de reorganizar el equipo de Gobierno ante las "nuevas responsabilidades políticas" que ambas asumirán a partir de mañana martes, ligadas al nuevo ciclo parlamentario que arranca en la Comunidad.

Hasta la formación definitiva del nuevo Gobierno, Mañueco ha optado por la continuidad y la experiencia interna para cubrir las vacantes:

En Educación tras el cese de Lucas, las funciones serán asumidas por la actual vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Por su parte, en Industria, Comercio y Empleo, el despacho quedará bajo la responsabilidad del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Así la actual consejera de Educación, Rocío Lucas, será secretaria de la Mesa y la hasta ahora titular de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, será la nueva protavoz del Grupo Popular en las Cortes, en sustitución de Ricardo Gavilanes.

Un pacto para la estabilidad

Esta remodelación del Ejecutivo se produce en paralelo al acuerdo estratégico alcanzado entre el PP y Vox para la Mesa de las Cortes.

El objetivo declarado por ambas formaciones es "dotar de estabilidad a la nueva legislatura" y garantizar servicios públicos de calidad.

El segoviano Francisco Vázquez (PPCyL) se convertirá en el nuevo presidente de la Cámara. Con esto, el PP recupera el control de la institución siete años después.

Vox apoyará la candidatura de Vázquez a cambio de obtener la Vicepresidencia primera y una secretaría.

Ambos partidos han subrayado su "voluntad de entendimiento" para asegurar que la Junta siga funcionando con normalidad tras el mandato otorgado por los ciudadanos en las urnas el pasado 15 de marzo.

"Este pacto demuestra la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses", reza el comunicado conjunto emitido por ambas formaciones.