La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas con granizo en dos provincias de Castilla y León
Para mañana las temperaturas máximas subirán ligeramente en el extremo norte y tercio oriental, y de forma notable en el resto.
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves los avisos amarillos por tormentas y por fuertes lluvias, que podrían estar acompañadas de granizo en la Cordillera Cantábrica de Palencia y León, así como en El Bierzo.
Para mañana las temperaturas máximas subirán ligeramente en el extremo norte y tercio oriental, y de forma notable en el resto. Entre las capitales de provincia se moverán entre los 26 grados de Palencia, Soria, Valladolid y Zamora y los 22 Ávila.
En Salamanca y León se alcanzarán los 25 grados, uno más que en Burgos y Segovia. Mientras tanto, las mínimas oscilarán entre los nueve grados de León y los seis de Ávila.