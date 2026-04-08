Fuerte tormenta en la ciudad de León

Fuerte tormenta en la ciudad de León Campillo ICAL

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La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas con granizo en dos provincias de Castilla y León

Para mañana las temperaturas máximas subirán ligeramente en el extremo norte y tercio oriental, y de forma notable en el resto.

Más información: El tiempo da un giro radical en Castilla y León: cambio brusco para esta misma semana con una posible dana

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves los avisos amarillos por tormentas y por fuertes lluvias, que podrían estar acompañadas de granizo en la Cordillera Cantábrica de Palencia y León, así como en El Bierzo.

Para mañana las temperaturas máximas subirán ligeramente en el extremo norte y tercio oriental, y de forma notable en el resto. Entre las capitales de provincia se moverán entre los 26 grados de Palencia, Soria, Valladolid y Zamora y los 22 Ávila.

Un día de lluvia en Ponferrada el pasado mes de febrero

En Salamanca y León se alcanzarán los 25 grados, uno más que en Burgos y Segovia. Mientras tanto, las mínimas oscilarán entre los nueve grados de León y los seis de Ávila.