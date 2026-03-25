Fallece a los 86 años Manuel Estella, expresidente de las Cortes de Castilla y León: “Un servidor público ejemplar”

Manuel Estella, expresidente de las Cortes de Castilla y León. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

Manuel Estella, el que fuera presidente de las Cortes de Castilla y León desde 1991 y hasta el año 2003, ha fallecido este miércoles, 25 de marzo, a los 86 años de edad.

El salmantino se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca y ejerció como abogado del Estado desde 1970 en varios destinos como Oviedo, Lugo, Zamora y su ciudad natal.

Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado, a través de su red social X, “muy apenado por el fallecimiento” de Estella.

“Fue presidente de las Cortes de Castilla y León en una etapa decisiva para la consolidación de nuestro Estatuto de Autonomía”, ha explicado el popular.

Mañueco ha añadido que Estella “era un servidor público ejemplar y buen amigo” y ha querido enviar el pésame a su familia y seres queridos.

Como procurador por la provincia salmantina, en las filas primero de Alianza Popular y después del Partido Popular, formó parte del hemiciclo autonómico en la primera legislatura de la democracia. Mantuvo su presencia ininterrumpida hasta el mismo año que abandonó la Presidencia.

Después de dejar de comandar el Parlamento castellano y leonés, cargo en el que le sucedió José Fernández Santiago, fue designado miembro del Consejo General de Castilla y León y también del Consejo Consultivo.

Era un gran apasionado del mundo de la Tauromaquia, llegando incluso a ser miembro de la Comisión Regional de Asuntos Taurinos.

Después de dejar su carrera política ejerció como asesor jurídico y como consejero general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), antes denominada Fundación España-Duero, heredera de la extinta Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad.