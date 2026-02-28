El ex de Ciudadanos Francisco Igea votará a Izquierda Unida en las elecciones autonómicas: "No repetiré errores del pasado"

El exprocurador Francisco Igea junto a su excompañero en el Grupo Mixto, el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en un pleno de las Cortes de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

Salta la sorpresa en Castilla y León. Quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2021 con Ciudadanos, Francisco Igea, ha anunciado este sábado que votará a Izquierda Unida en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. "No repetiré errores del pasado", ha señalado en una publicación en su cuenta de la red social X.

El procurador ha justificado su decisión en el hecho de que Mañueco "volverá a pactar con Vox". "Porque en Valladolid trabajaron para hacer políticas sensatas que mejoraron la ciudad. Porque no repetiré errores del pasado. Porque vienen tiempos duros que necesitan buenas personas. Porque Mañueco volverá a pactar con Vox. Por todas esas cosas y más. Yo votaré a Izquierda Unida", ha escrito en su publicación en X.

Igea ha mostrado en múltiples ocasiones su arrepentimiento por haber apoyado al PP y haber conformado un Gobierno de coalición con los populares tras las elecciones autonómicas de 2019, asegurando que se trató de una decisión dirigida por el entonces líder del partido, Albert Rivera, en contra de su propia voluntad.

Tras ser cesado por Mañueco, que anticipó los comicios en diciembre de 2021, Igea fue reelegido procurador por Ciudadanos en las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022 aunque sería expulsado de la formación liberal en septiembre de 2023 por sus críticas a la dirección.

El ex de Ciudadanos ha permanecido como procurador del Grupo Mixto en las Cortes hasta el final de la XI Legislatura, cuando anunció su abandono de la vida política, y en las elecciones europeas de 2024 se presentó en la lista del partido Izquierda Española, dirigido por Guillermo del Valle, que no obtuvo representación. Ahora, en un nuevo giro de guión, ha mostrado su apoyo a la candidatura de Izquierda Unida, Sumar y Verdes-Equo, encabezada por Juan Gascón, en las elecciones del 15 de marzo.