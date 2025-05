Igea asegura que Tudanca no le ofreció nada cuando negociaron la moción y denuncia el "cinismo" de Mañueco

El exvicepresidente de la Junta Francisco Igea ha asegurado este miércoles que el exportavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, no le ofreció nada cuando negociaron la moción de censura contra el PP en marzo de 2021 y ha denunciado el "cinismo" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Quién más se escandaliza es quién más tendría que callar", ha afirmado.

Igea, que era vicepresidente en el momento de la moción, se ha pronunciado así tras la revelación por el diario El Mundo de unos mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ex número dos, José Luis Ábalos, que demuestran que ambos maniobraron para "trabajar" con tránsfugas de Ciudadanos para desbancar a Mañueco en la moción presentada por Tudanca.

Rubén Cacho ICAL Mañueco califica de "ataque a la democracia" la maniobra de Sánchez y Ábalos y exige a Martínez que pida perdón

"Nada nuevo hay en esos whatsapps, hubo una moción de censura y el PSOE quería ganarla", ha señalado Igea, asegurando que en esos mensajes "no se afirma que se comprase la voluntad de ningún procurador" por parte del PSOE y recordando que la única procuradora que salió del grupo de Ciudadanos, María Montero, "no está en las listas del PSOE".

El procurador del Grupo Mixto ha asegurado que es "una fea costumbre comprar voluntades con cargos y con promesas". "Yo puedo enseñar mi WhatsApp a todo el mundo, no sé si todo el mundo podría hacer lo mismo", ha señalado.

Los "insultos" de Mañueco

Y ha asegurado que Mañueco dice que es "un escándalo" que Sánchez y Ábalos critiquen a miembros de su partido cuando él "llamaba psicópata o sociópata a miembros de su dirección". "Es normal cuando uno se siente solo, como se sentía Mañueco, pues no estaba contento, no es muy diferente a lo que ha hecho Sánchez, cuando sientes que los tuyos no te acompañan manifiestas tus quejas", ha dicho.

Igea ha recordado que, durante la presentación de la moción, defendió a su Gobierno, "el que había gestionado la pandemia y estaba gestionando entonces la campaña de vacunación".

"Hubo una reunión, cada uno sabrá lo que hizo, yo sé dónde están cinco de los procuradores, nosotros nunca compramos una voluntad, pero no sé si todo el mundo puede decir lo mismo. Hay que tener muy poca vergüenza para mostrarse escandalizado en un partido que compró a precio de saldo a tres cuartas partes de la dirección de Ciudadanos", ha añadido.

Igea ha calificado de "cinismo notable" que el presidente Mañueco. "Sabe bien quien le salvó la moción de censura y no fue ni Inés Arrimadas ni Ciudadanos, fueron los procuradores que estaban en las Cortes defendiendo lo que hacían", ha afirmado. Y se ha mostrado dispuesto a enseñar sus mensajes con Mañueco. "Quien más se escandaliza es quien más debería de callar", ha zanjado.