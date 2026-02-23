Confirmado por Meteored: giro en el tiempo de CyL con lluvias, descenso de temperaturas y polvo sahariano

Tras un fin de semana que ha sido excepcionalmente soleado y con temperaturas más propias de la primavera con temperaturas que han llegado a los 20ºC en Castilla y León y a los 25º en Canarias, el tiempo va a dar un giro en las próximas horas en España.

Como ha asegurado el climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, la aproximación de una vaguada atlántica va a favorecer la llegada de un frente que va a dejar precipitaciones, en algunos casos con barro y tormentas, entre el martes y el miércoles en España. Se espera un cambio hacia un ambiente más inestable.

Hoy, lunes, volverá a predominar el ambiente muy suave para la época en la mayor parte de España, especialmente en las horas centrales del día, aunque se formarán algunas nieblas tanto en el interior como en áreas costeras.

Mañana, martes, aumentará la nubosidad media y alta por el oeste peninsular, como antesala de la llegada de un frente atlántico que dejará las primeras precipitaciones a últimas horas en las comarcas más occidentales de Galicia. El viento girará a sur-suroeste, favoreciendo un nuevo ascenso de las temperaturas en el extremo norte, con valores que rozarán los 25 ºC en Bilbao, mientras que superarán los 20 ºC en Santander, San Sebastián y Oviedo.

De cara al miércoles, las lluvias se intensificarán en el oeste de Galicia y se extenderán de forma más irregular por Asturias, la mitad occidental de Castilla y León y el oeste de Extremadura, mientras que en Huelva la situación aún presenta incertidumbre y podría variar en próximas actualizaciones.

Posibles tormentas y lluvias con barro

La posición de la vaguada favorecerá la entrada de vientos del sur en capas medias, que arrastrarán polvo en suspensión hacia la Península, por lo que las lluvias podrán ir acompañadas de barro. Además, el extremo occidental peninsular quedará en el sector más inestable del sistema, lo que podría propiciar la formación de algunos núcleos tormentosos.

El avance del frente se verá frenado por la dorsal situada en el Mediterráneo occidental y por el ascenso del anticiclón de las Azores, lo que provocará que la vaguada se estire sobre la Península. Finalmente, el miércoles terminará separándose al suroeste, dando lugar a una Dana que se desplazará hacia el entorno de Canarias, donde se producirán aguaceros localmente intensos desde el jueves.

¿Final de semana más fresco e inestable?

La incertidumbre aumenta de cara a la recta final de la semana, aunque todo apunta a un descenso generalizado de las temperaturas. Los mapas actuales indican que varios frentes podrían atravesar la Península, dejando precipitaciones más probables en el tercio norte y nevadas en las principales cordilleras.

No obstante, otros escenarios plantean el posible aislamiento de una nueva DANA en nuestro entorno, aunque las últimas actualizaciones de los mapas reducen la probabilidad.