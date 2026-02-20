Mañueco tilda de "broma" la encuesta del CIS para el 15-M: "Muestra la degradación de las instituciones"

El candidato a la reelección como presidente de la Junta por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la empresa Technoform en el municipio vallisoletano de Tordesillas, este viernes Rubén Cacho ICAL

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha negado este viernes a hacer una valoración de los datos de la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas del 15 de marzo, ya que ha señalado que este organismo es un ejemplo de la "degradación" de las instituciones. "Es una broma", ha señalado.

Mañueco, que ha visitado este viernes en Tordesillas (Valladolid) la empresa Technoform, ha asegurado que "todas" las encuestas del CIS, que preside José Félix Tezanos, son una "muestra de la degradación" de las instituciones españolas, por lo que ha evitado hacer ningún tipo de análisis sobre los resultados.

"Si es que no tiene ningún sentido", ha afirmado Mañueco que el CIS haga un pronóstico sobre los resultados de las elecciones, dando a las formaciones una horquilla de hasta diez escaños en las Cortes, cuando la Comunidad tiene nueve circunscripciones. En concreto, el Partido Popular ganaría las elecciones, con el 33,4% de los sufragios, y lograría entre 28 y 38 escaños, por lo que tendría que pactar para formar gobierno.

Además, sitúa al PSOE muy cerca de los populares, como la segunda fuerza, con el 32,3% de los votos, y entre 26 y 35 escaños, seguidos por Vox, con el 16,1% de los apoyos, y entre once y 19 escaños en las Cortes. También otorga representación a UPL, con el 4,9% de los votos, y entre dos y cuatro procuradores.

IU-Sumar-VQ recibiría el 5,1% de los sufragios, y podría quedarse sin representación o lograr cuatro procuradores; y Por Ávila y Soria Ya, estarían en el 0,7% de votos en ambos casos, y podrían salir del Parlamento o estar representados por un procurador. El resto de fuerzas no lograría entrar en las Cortes de Castilla y León.

Cuenta Ahorro Vivienda Joven

Mañueco ha avanzado que la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que propone crear en la próxima legislatura, permitirá a los jóvenes deducirse hasta 7.500 euros en cinco años en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que, ha remarcado, hará "más fácil" que puedan comprarse su primera casa.

El candidato del PP a la Junta ha subrayado que esta medida, incluida en el programa electoral presentado esta semana en León, contempla que los jóvenes puedan hacer aportaciones de hasta 10.000 euros anuales a la Cuenta Ahorro, de los que se podrán deducir en el IRPF un 15 por ciento, lo que en cinco años supondrá un total de 7.500 euros.

En su intervención, el candidato popular, que ha estado acompañado por la cabeza de lista a las Cortes por Valladolid, María Pardo, anterior directora general de Vivienda, ha puesto el acento en estas "potentes" políticas en las que ella, ha asegurado, ha sido "punta de lanza".

Y ha apostado por "mirar al futuro" con una serie de promesas como el incremento en un 80% del presupuesto, hasta llegar a los 300 millones, así como al aumento de los avales para la hipoteca hasta el 20% o a la construcción de 800 viviendas en el primer año de legislatura.

Una fiscalidad "favorable"

Mañueco se ha referido también a las ayudas al alquiler de la vivienda, que financian entre un 50 y un 75% de la renta, lo que muestra, a su juicio, el "compromiso claro con los jóvenes en el medio rural". Igualmente, ha destacado "fiscalidad clara y favorable" para el mundo rural, con "impuestos cero" en las transmisiones patrimoniales en la primera vivienda, o en la compra de una explotación agraria, unido a otras deducciones en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

El candidato popular ha recordado que todo ello figura en el programa electoral junto a otros compromisos, como el Bono Nacimiento que llegará a los 5.000 euros y el referido a las actividades extraescolares, que atenderá a 90.000 familias, o la primera matrícula gratis en el primer año de universidad. Además, ha aludido al bono de 300 euros para 100.000 autónomos, a la tarjeta Buscyl, así como a la bonificación de seguros agrarios y la apuesta por la mejora de las ganaderías extensivas.

"Somos más de hechos y resultados", dijo, frente a otros que quieren "más ruido" y la "pelea", ya que, ha remarcado, el PP cuenta con un "balance serio y de gestión eficaz", así como con un proyecto "de futuro" para situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España para vivir".