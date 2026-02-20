El CIS de Tezanos pronostica un empate técnico entre PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León

El último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos, anticipa un escenario de máxima igualdad en Castilla y León para sus elecciones del 15 de marzo.

Con una muestra de 8.039 entrevistas, el estudio refleja un empate técnico entre PP y PSOE en estimación de voto, mientras Vox se consolida como tercera fuerza y posible actor determinante para la gobernabilidad.

Según los datos, el PP obtendría un 33,4% de los votos válidos estimados, frente al 32,3% del PSOE. La diferencia entre ambos partidos se sitúa apenas en 1,1 puntos porcentuales, dentro de los respectivos márgenes teóricos de error (±1,0), según el estudio 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Castilla y León' publicado este viernes.

De esta manera, el cocinado de Tezanos le da un alivio al candidato Carlos Martínez que en otras encuestas no sale tan bien parado. Mientras que para Mañueco es un toque de atención para no bajar la guardia.

El intervalo de estimación coloca al PP entre el 32,2% y el 34,8%, y al PSOE entre el 31,3% y el 32,5%, lo que confirma la extrema competencia entre las dos principales formaciones.

En términos de escaños, el CIS no se quiere pillar los dedos y abre unas horquillas muy amplias. El PP lograría entre 28 y 38 procuradores (ahora tiene 31), mientras que el PSOE se movería en una horquilla de 26 a 35, hace cuatro años tuvo 28. Hay que recordar que la mayoría absoluta está en 42.

Vox se afianza como tercera fuerza política con una estimación del 16,1% de los votos (intervalo entre el 15,7% y el 16,9%) y una proyección de entre 11 y 19 escaños, frente a los 13 que obtuvo en 2023.

Este resultado podría convertir a la formación en socio imprescindible para la formación de gobierno si ninguno de los dos grandes partidos alcanza la mayoría suficiente, como todo hace prever.

Más atrás se sitúa la Unión del Pueblo Leonés (UPL), con un 4,9% estimado y entre 2 y 4 escaños (tiene 3), mientras que IU–Movimiento Sumar-VQ alcanzaría el 5,1% y podría obtener entre 0 y 4 representantes, un resultado muy llamativo.

Las candidaturas provinciales también mantienen opciones: Por Ávila y Soria Ya rondan el 0,7% estimado cada una, con posibilidades de lograr hasta un escaño.

Podemos-AV, con un 3,1% estimado, y SALF (0,8%) quedarían sin representación según la proyección, al igual que el apartado de otros partidos.

En cuanto al voto directo en la encuesta —sin estimación—, PP (25,7%) y PSOE (25,3%) vuelven a aparecer prácticamente empatados, mientras que Vox obtiene un 13%.

Estos datos confirman la relevancia de los indecisos en el resultado final por lo que la batalla ya ha comenzado.

Situación en Castilla y León

El 43,6% de los castellanoleoneses señala que la situación actual en Castilla y León es “mala o muy mala”, un 42,8% asegura que es “muy buena o buena” y un 12,5% piensa que es “regular”.

Respecto a hace 4 años, un 46,6% piensa que la situación general de Castilla y León es igual, un 37,4% asegura que es “peor o mucho peor” y un 14% opina que es “mucho mejor o mejor”.

Principales problemas

El 17,6% piensa que “la España vaciada, la despoblación” es el principal problema de la comunidad -muy por delante de la sanidad- que la mencionan como segundo problema (12,9%), y el paro que se encuentra en tercera posición con un 8,9%.

Un 37,5% califica la gestión del gobierno de Castilla y León como “regular”, un 36,8% de “mala o muy mala”, y un 24,8% como “muy buena o buena”.

Un 50% de los encuestados asegura que está siguiendo las noticias y temas relacionados con las elecciones en Castilla y León con “poco o ningún interés”, en tanto que un 47,3% afirma que con “mucho o bastante interés”

El 61% afirma que a la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas lo más importante serán los temas propios de Castilla y León, mientras que el 29,5% asegura que lo que más le importa son los temas generales de España. Un 7,7% dice que le preocupan ambos por igual.