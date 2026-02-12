Raúl de la Hoz exige en Bruselas acciones "ambiciosas" para fomentar el empleo y la industria en Castilla y León

El eurodiputado del Partido Popular Raúl de la Hoz ha reclamado este jueves en sesión plenaria de la Eurocámara a los líderes europeos que la agenda de competitividad "pase de lo simbólico a lo real" con decisiones concretas que permitan impulsar el crecimiento, profundizar en el mercado único y reducir el coste de la vida de ciudadanos y empresas, con un impacto directo en regiones industriales como Castilla y León.

De la Hoz ha realizado estas declaraciones en el contexto de la reunión de líderes europeos que se celebra el 12 de febrero con el fin de abordar cómo reforzar la competitividad.

En su intervención, ha señalado que el diagnóstico de la situación es "ampliamente compartido" y que el Informe Draghi ofrece "un análisis claro y ambicioso sobre los retos estructurales".

En este contexto, el eurodiputado ha subrayado que Europa cuenta con "un diagnóstico claro" y con "las herramientas necesarias para acometer las reformas pendientes", y ha defendido que el reto de esta legislatura pasa por "transformar la retórica en decisiones claras, necesarias y eficaces".

A su vez, ha destacado la importancia de avanzar en el mercado único y la simplificación de la regulación, elementos clave para reforzar la competitividad de las empresas y generar crecimiento, especialmente en territorios industriales como Castilla y León.

En este sentido, ha confiado en que el compromiso europeo de reducir la burocracia se traduzca en beneficios reales para empresas y autónomos, y ha defendido actuar con "determinación, ambición y agilidad".