De la Hoz propone en Europa priorizar productos locales en los contratos para comedores: “Reforzamos Castilla y León”

El eurodiputado castellano y leonés Raúl de la Hoz ha impulsado, junto a otros compañeros de grupos, una enmienda al reglamento europeo sobre la posición de los agricultores en la cadena alimentaria que se debatirá la próxima semana en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La propuesta plantea que los Estados miembros garanticen que los contratos públicos de suministro de alimentos, como los destinados a colegios, hospitales o residencias, se nutran prioritariamente de productos agrícolas y alimentarios de la Unión Europea, con especial atención a los locales y de temporada.

Además, la enmienda otorga un trato preferente a los alimentos amparados por denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG).

“Con esta iniciativa defendemos la calidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la producción europea, al tiempo que apoyamos a nuestros agricultores y ganaderos y reforzamos el valor de las figuras de calidad que distinguen a muchos de los productos de Castilla y León”, explica De la Hoz.

El eurodiputado destaca también que la medida fomentará las cadenas cortas de suministro, reducirá la huella ambiental derivada del transporte y contribuirá a estabilizar los precios que reciben los productores, con beneficios tanto para el sector primario como para los consumidores.

La enmienda será votada la próxima semana en Estrasburgo dentro del procedimiento legislativo ordinario.