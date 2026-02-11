Mañueco duplicará el Bono Nacimiento hasta los 5.000 euros y ampliará el Bono Infantil si es reelegido el 15-M

El presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a Dulces El Beato, en la localidad soriana de El Burgo de Osma, este miércoles Concha Ortega ICAL

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que duplicará el Bono Nacimiento hasta los 5.000 euros y ampliará el Bono Infantil de 200 euros "a más familias" si es reelegido en el cargo.

Mañueco ha señalado que el PP presentará su programa electoral la próxima semana, como "línea de trabajo para los próximos cuatro años", y ha anticipado que el documento incluirá los compromisos del proyecto de presupuestos para 2026 "que fue bloqueado por la oposición".

"Como lo nuestro es cumplir vamos a cumplir con esos compromisos y van a ser las primeras ideas que van a ir en el programa electoral y las primeras que vamos a impulsar", ha señalado, durante una visita a Dulces El Beato, en el municipio soriano de El Burgo de Osma.

Entre esas medidas, el candidato popular ha destacado que se duplicará el Bono Nacimiento hasta los 5.000 euros, que se ampliará el Bono Infantil de 200 euros a más familias y que se apoyará al sector del campo, ampliando las bonificaciones para que los agricultores y ganaderos "sigan contratando seguros". "

"Queremos poner en marcha dos iniciativas importantes: un fondo orientado a la modernización de las explotaciones en extensivo y la modernización y mejora del sector del ovino, cada uno con 10 millones", ha destacado.

Además, Mañueco ha anunciado que apoyarán a las personas mayores impulsando "el cambio de la bañera por el plato de ducha, que es una de las causas más importantes para la rotura de cadera" y que promoverá la prometida ayuda de 300 euros para más de 100.000 autónomos "frente a la apuesta del Gobierno de España de subir las cotizaciones a la Seguridad Social".

"También queremos mantener el autobús gratuito gracias a las tarjetas Buscyl y extender los helicópteros medicalizados a todas las provincias de Castilla y León. Cumplimos y seguiremos cumpliendo porque lo nuestro es cumplir", ha afirmado.

Apoyo a la industria agroalimentaria

Mañueco ha mostrado su apoyo a la industria agroalimentaria y ha asegurado que el PP está "comprometido con los resultados y con una gestión eficaz". "Dejamos el ruido y los enfrentamientos para otros", ha señalado.

El candidato popular ha recordado que la Comunidad "tiene la tercera industria agroalimentaria más potente de España y está en pleno crecimiento". "En esta legislatura hemos aportado las mayores ayudas de la historia, hemos defendido nuestros productos, hemos reforzado nuestra marca Tierra de Sabor y tenemos medidas en nuestro programa para seguir poniendo alfombra roja a los que quieran invertir en nuestra tierra y seguir apostando por este gran sector", ha recordado.

Y ha hecho hincapié en la creación de "una convocatoria de ayudas abierta y permanente, anual, para que sea más fácil invertir en el sector de la agroindustria".

"Vamos a seguir apoyando proyectos innovadores, vamos a crear una red de emprendedores rurales para facilitar las cosas en todos los ámbitos, facilitar los trámites administrativos, las ayudas financieras o las ayudas directas, facilitar la capacidad de exportación y seguir atrayendo talento a este sector, con especial atención al talento femenino", ha añadido.

Mañueco ha asegurado que el PP "tiene los mejores candidatos". "Tenemos el mejor proyecto para El Burgo, para Soria y para Castilla y León. Queremos que la Comunidad esté entre las tres mejores de España para vivir en todos los indicadores económicos, de servicios públicos y sociales", ha insistido.

Lucha contra la despoblación

El presidente de la Junta y del PPCyL ha hecho referencia también a la despoblación y ha asegurado que es "una preocupación transversal" pero ha recordado que la provincia de Soria y la Comunidad "está creciendo en población en los últimos años".

"Nuestra apuesta es clara, esto no es una responsabilidad exclusiva de la diputación provincial o de un ayuntamiento, tan siquiera de una comunidad, aquí tenemos que trabajar todos juntos de la mano, tiene que haber oportunidades y dinamismo económico en todo el territorio", ha señalado, apuntando a la importancia de "mejorar los servicios públicos y apostar por la generación de industrias en el territorio".

También ha recordado el problema de la energía y ha lanzado una exigencia al Gobierno de España. "Necesitamos más energía y que el Gobierno se tome en serio el problema de la energía. Necesitamos infraestructuras de la red eléctrica para poner a disposición de nuevos proyectos industriales o de ampliación de los proyectos industriales que tenemos para tener energía suficiente", ha zanjado.