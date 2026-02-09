El escritor zamorano Tomás Sánchez, que convierte “las cosas humildes en literatura”, premio CyL de las Letras

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago ha sido distinguido con el Premio Castilla y León de las Letras 2025, según ha acordado el jurado por mayoría.

El galardón reconoce su “permanente compromiso ético y crítico, y su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño”, una forma de entender la literatura que convierte “las cosas humildes y auténticas en materia literaria”, plasmada a lo largo de su obra en diversos géneros.

El jurado ha destacado especialmente su trayectoria poética, sin dejar de subrayar su aportación a la narrativa, el ensayo y la crítica literaria, ámbitos en los que también ha desarrollado una labor reconocida y coherente con su visión literaria.

Otros ganadores

El tribunal encargado de conceder el premio ha estado formado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de las letras: Juan Manuel de Prada, Premio Castilla y León de las Letras 2021; Juan Antonio González Iglesias, galardonado en 2024; el poeta José Luis Puerto, Premio en 2018; la catedrática de Literatura Española Carmen Morán; la periodista y escritora Cristina Fanjul; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido como secretario.

El Premio Castilla y León de las Letras tiene como finalidad distinguir la obra de aquellas personas o entidades cuya creación literaria haya contribuido de forma relevante al enriquecimiento y difusión de la lengua castellana en el mundo.

Desde su primera edición, en 1984, el galardón ha reconocido a figuras clave de la literatura española como Miguel Delibes, Antonio Gamoneda, Carmen Martín Gaite, Gonzalo Torrente Ballester, José María Merino, Fernando Arrabal o Juan Carlos Mestre, entre otros.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, buscan reconocer la labor de personas, colectivos o instituciones que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad o que, siendo castellanos y leoneses, realicen una aportación destacada al saber universal.