El escritor zamorano, Tomás Sánchez Santiago

El escritor zamorano Tomás Sánchez, que convierte “las cosas humildes en literatura”, premio CyL de las Letras

El jurado ha destacado especialmente su trayectoria poética, sin dejar de subrayar su aportación a la narrativa, el ensayo y la crítica literaria, ámbitos en los que también ha desarrollado una labor reconocida y coherente con su visión literaria.

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago ha sido distinguido con el Premio Castilla y León de las Letras 2025, según ha acordado el jurado por mayoría.

El galardón reconoce su “permanente compromiso ético y crítico, y su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño”, una forma de entender la literatura que convierte “las cosas humildes y auténticas en materia literaria”, plasmada a lo largo de su obra en diversos géneros.

El poeta y escritor Juan Antonio González Iglesias

Otros ganadores

El tribunal encargado de conceder el premio ha estado formado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de las letras: Juan Manuel de Prada, Premio Castilla y León de las Letras 2021; Juan Antonio González Iglesias, galardonado en 2024; el poeta José Luis Puerto, Premio en 2018; la catedrática de Literatura Española Carmen Morán; la periodista y escritora Cristina Fanjul; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido como secretario.

El Premio Castilla y León de las Letras tiene como finalidad distinguir la obra de aquellas personas o entidades cuya creación literaria haya contribuido de forma relevante al enriquecimiento y difusión de la lengua castellana en el mundo.

Desde su primera edición, en 1984, el galardón ha reconocido a figuras clave de la literatura española como Miguel Delibes, Antonio Gamoneda, Carmen Martín Gaite, Gonzalo Torrente Ballester, José María Merino, Fernando Arrabal o Juan Carlos Mestre, entre otros.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, buscan reconocer la labor de personas, colectivos o instituciones que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad o que, siendo castellanos y leoneses, realicen una aportación destacada al saber universal.