Habrá dos debates electorales en Castilla y León para el 15-M: en los próximos días se sabrán los participantes

La Comisión de Profesionales del Periodismo ha acordado este lunes, por mayoría, que los debates electorales obligatorios en Castilla y León se celebren los próximos martes 3 y 10 de marzo, en pleno transcurso de la campaña electoral.

El primero de los encuentros será organizado por la Corporación RTVE, mientras que el segundo correrá a cargo de Castilla y León Televisión (CyLTV).

La decisión fue adoptada tras cerca de una hora y media de deliberaciones. La propuesta de fijar los debates en martes obtuvo el respaldo de 23 de los 32 votos emitidos, frente a los cuatro apoyos que recibió la opción de celebrarlos en jueves, además de seis abstenciones.

En cuanto al orden de los organizadores, 22 miembros votaron a favor de que RTVE abra el ciclo de debates y CyLTV lo cierre, mientras que cuatro apoyaron el orden inverso y se contabilizaron siete abstenciones.

Asimismo, la Comisión consensuó una agenda temática común para ambos debates, estructurada en siete bloques: medio ambiente; servicios públicos y política social; regeneración democrática; economía y financiación autonómica; infraestructuras; despoblación, medio rural y agricultura; y pactos postelectorales.

La Comisión ha estado integrada por representantes de 32 medios de comunicación de Castilla y León y un representante del Colegio de Periodistas, conforme a la orden de la Consejería de Presidencia que desarrolla la Ley del Alto Cargo.

Esta normativa establece la obligatoriedad de celebrar dos debates electorales y la asistencia a los mismos por parte de los candidatos.

En los próximos días, la Junta Electoral de Castilla y León comunicará oficialmente a la Comisión los candidatos que participarán en los debates, que deberán ser aquellos que opten a la Presidencia de la Comunidad en representación de los partidos con grupo parlamentario propio en la presente legislatura.

Entre las competencias de la Comisión figuran la determinación del lugar y las fechas de celebración de los debates, la fijación de los bloques temáticos, el orden de participación, las atribuciones de las personas encargadas de la moderación, los apoyos permitidos a los candidatos, el tiempo de las intervenciones, la posibilidad de réplicas y la formulación de preguntas entre los aspirantes.