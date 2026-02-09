Asaja lleva a la Junta ante los tribunales por los excluidos de las ayudas de los incendios

La organización agraria ASAJA ha anunciado hoy el inicio de una acción legal colectiva contra la Junta de Castilla y León.

El sindicato recurrirá ante el Tribunal Contencioso-Administrativo la resolución de las ayudas destinadas a los agricultores y ganaderos profesionales afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano.

Esta medida surge tras el "plantón" de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que cuatro meses después de recibir los recursos de reposición de los afectados, sigue sin dar respuesta.

El núcleo de la demanda se centra en la exclusión de decenas de profesionales del campo de las órdenes de ayuda.

La Consejería denegó las subvenciones bajo el argumento de que, en la segunda y tercera semana de agosto (cuando ardieron las tierras), los cereales de secano ya habían sido cosechados.

Sin embargo, ASAJA desmiente rotundamente este punto ya que muchas parcelas aún tenían el cultivo en pie cuando fueron calcinadas.

Ademásla organización califica esta decisión como un "prejuicio" del personal directivo que "raya incluso en la prevaricación".

Mientras la Junta niega la ayuda, el Ministerio de Agricultura sí reconoció el derecho de estos mismos agricultores, quienes ya han cobrado la ayuda estatal por el mismo concepto.

Silencio administrativo

Para ASAJA, la falta de respuesta a los recursos en el plazo legal de un mes constituye un silencio administrativo negativo. La organización carga duramente contra la administración regional, acusándola de falta de empatía.

"La Junta no ha tenido ni la decencia de responder. Esto se interpreta como un desprecio y una falta de sensibilidad hacia quienes lo perdieron todo bajo el fuego", afirman desde el sindicato.