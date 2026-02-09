Abascal tiende la mano al PP para un acuerdo en Aragón si hay un “cambio de rumbo político y dejan la estafa”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presenta a los candidatos de la formación a las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 Rmestudios / ICAL.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha presentado en Ávila este lunes a los candidatos de su formación para las elecciones autonómicas de Castilla y León, para el próximo 15 de marzo, en un acto en el que ha situado a la comunidad como una de las piezas clave de la estrategia política del partido. Tras pasar las elecciones en Aragón, se vuelca ya con las urnas en la Comunidad.

Además ha aprovechado para realizar una dura valoración de la situación política nacional y de los recientes resultados electorales en Aragón y Extremadura.

Durante su intervención, Abascal ha puesto el foco de manera especial en Castilla y León, destacando la candidatura de Carlos Pollán, que se ha conocido hoy, a quien ha señalado como aspirante a la Presidencia de la Junta.

Más allá del escenario autonómico, Abascal ha aprovechado su comparecencia para realizar una dura crítica al Gobierno central, comenzando por la gestión de las recientes inundaciones que han afectado a buena parte del país.

Abascal ha tendido la mano al PP para un posible acuerdo en Aragón si hay un “cambio de rumbo político” ya que “en Extremadura no lo tenemos en estos momentos, y por eso no hay un acuerdo. Esperamos que en Aragón reflexionen”.

El presidente de Vox ha reclamado reabrir el debate sobre las infraestructuras hidráulicas, tanto para prevenir catástrofes naturales como para garantizar recursos hídricos y energéticos, y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber “destruido” infraestructuras clave y de conducir a España hacia un colapso institucional.

En relación con las recientes elecciones en Aragón, Abascal ha cargado contra el Partido Popular por haber adelantado los comicios con el objetivo, según ha afirmado, de “neutralizar a Vox”.

Por eso ha insistido, “Si el Partido Popular quiere cambiar las políticas, si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con VOX. Si el Partido Popular quiere mantener las políticas que ha acordado con el Partido Socialista en Bruselas y que nos hicieron abandonar los gobiernos regionales, pues tiene al Partido Socialista”.

A su juicio, la estrategia ha fracasado, ya que el PP ha perdido apoyo mientras Vox ha duplicado su representación, pasando a contar con 14 escaños frente a los 26 del PP. Un resultado que, según Abascal, refleja que los ciudadanos quieren que las políticas de Vox tengan “mucho más peso” en los gobiernos autonómicos.

El líder de Vox ha criticado la postura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de insistir en gobernar sin Vox y de priorizar los mensajes sobre pactos frente a los problemas reales de los ciudadanos, como la vivienda, la economía, los impuestos, la seguridad o la inmigración.

También ha rechazado la idea de una supuesta “pinza” entre Vox y el PSOE, defendiendo que la verdadera alianza ideológica es la que, en su opinión, mantienen populares y socialistas en Bruselas y en diversas instituciones.

Finalmente, Abascal se ha mostrado muy crítico con la próxima comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, asegurando que no espera explicaciones, sino “excusas y mentiras”, y ha reafirmado que Vox es la fuerza política que, a su juicio, mantiene la oposición más dura al Ejecutivo de Pedro Sánchez, tanto en el Parlamento como en los tribunales y en la calle.

Elecciones en CyL

El líder de Vox ha asegurado que la formación afronta estos comicios con la “convicción” de que sus candidatos serán determinantes para trasladar a las instituciones las principales preocupaciones de los ciudadanos de la comunidad, que, a su juicio, pasan por la recuperación del “sentido común” en la política autonómica.

Abascal ha defendido que Vox se presenta en Castilla y León para denunciar lo que considera los grandes problemas de España, entre ellos la corrupción política, la política migratoria del Gobierno central y lo que ha calificado como “estafas políticas” derivadas de acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

Sobre la estrategia electoral, Abascal ha afirmado que el partido busca “tener el mejor resultado posible, ganar las elecciones, por supuesto”, aunque reconoce que es una meta ambiciosa. “Tenemos toda la ambición, aunque somos prudentes”, ha apuntado en Ávila.

Además, ha recordado que en citas anteriores como en Extremadura y Aragón, Vox logró duplicar sus resultados, y espera repetir ese crecimiento en Castilla y León, consolidándose como una fuerza política influyente en la comunidad.

Con la vista puesta en Castilla y León, Abascal ha señalado que el objetivo de Vox es "obtener el mejor resultado posible" en las elecciones autonómicas, crecer respecto a citas anteriores y aspirar, "con ambición pero también con cautela", a ganar los comicios y condicionar de forma decisiva el futuro político de la comunidad.

En este contexto, ha acusado al PP de anteponer estrategias partidistas a los intereses reales de los ciudadanos y ha advertido de que cualquier pacto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez supone, en su opinión, una continuidad de políticas que Vox rechaza frontalmente.

En clave autonómica, el dirigente ha subrayado que Castilla y León debe convertirse en un bastión frente a las políticas “verdes” impulsadas desde Bruselas y apoyadas, según Vox, tanto por el PP como por el PSOE.

Ha defendido un cambio de rumbo en materias como fiscalidad, gasto público, inmigración dentro de las competencias autonómicas y estructura institucional, incluyendo la reducción del número de procuradores en las Cortes regionales.

Todo ello, ha dicho, “con el objetivo de proteger al sector primario, la industria y el medio rural de la comunidad”.

Abascal ha insistido en que Vox no participará en acuerdos de gobierno si no existen garantías claras de un cambio real de políticas, una advertencia que ha extendido a Castilla y León, Aragón y Extremadura. En este sentido, ha señalado que si el Partido Popular prefiere mantener las líneas pactadas con el PSOE a nivel europeo, “tiene al Partido Socialista como socio natural”.