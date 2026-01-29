"Si le queda dignidad, dimita": Silván acusa a Puente de ignorar las advertencias sobre los riesgos en Adamuz

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, el leonés Antonio Silván, ha acusado este jueves al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de haber "ignorado" las advertencias sobre los riesgos en el tramo ferroviario de Adamuz (Córdoba) antes del accidente en el que fallecieron 45 personas el pasado 18 de enero. "Si le queda dignidad, dimita", le ha espetado, durante la comparecencia de Puente en el Senado para dar cuenta de la tragedia ferroviaria.

El senador del PP ha cargado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible por "minimizar y desacreditar" a quienes alertaron del estado de la red ferroviaria y le ha acusado de "mentir" a los españoles, al tiempo que le ha reprochado que "cuando no ha podido sostener una versión la ha ido cambiando como quien cambia de chaqueta".

Silván ha remarcado que la investigación "ya apunta a Adif y al Ministerio de Transportes por un fallo en la soldadura de las vías". "A usted señor Puente", le ha dicho, y le ha afeado su "desprecio, soberbia y opacidad" ante las advertencias "reiteradas" de maquinistas y usuarios. "¿Qué hizo su Ministerio con los avisos de maquinistas, usuarios y oposición? ¿Qué responsabilidad política piensa asumir usted hoy?", le ha preguntado.

Una tragedia "anunciada"

El portavoz adjunto del Grupo Popular ha afirmado que este accidente es "la crónica de una tragedia anunciada" y ha acusado al ministro de "ignorar, minimizar y desacreditar a quienes alertaron" de los riesgos crecientes en las vías. Además, el dirigente del PP ha arremetido contra Puente por "mentir a los españoles sobre las causas del accidente, como la mentira de la renovación completa o la auscultación de las vías por ultrasonidos".

También le ha reprochado que "cuando no ha podido sostener una versión la ha ido cambiando como quien cambia de chaqueta". "Primero dijo que 'era muy extraño', luego que fue 'mala suerte', después admitió la fisura como ‘posibilidad innegable’ y ahora se descuelga con que puede ser el acero, la soldadura o un defecto de materiales. Eso no es gestión, es tapar para resistir en el cargo", ha denunciado.

La investigación "apunta al Ministerio"

Silván ha remarcado que la investigación "ya apunta a Adif y al Ministerio de Transportes por un fallo en la soldadura de las vías". "¿Cuántos millones costó la soldadura? ¿Estaba bien o mal hecha?", ha preguntado a Puente. "Ya le respondo yo. Costó la millonada impagable de 45 muertos y 123 heridos y un destrozo irreparable a todas las víctimas y a sus familias", ha lamentado.

Silván también se ha referido durante su intervención al "mantenimiento insuficiente" de las infraestructuras ferroviarias y ha afirmado que "no se puede conservar igual cuando ahora hay más tráfico, más presión y más operadores y pretender que la seguridad se mantenga por arte de magia".

"¿Qué hizo su Ministerio con los avisos de maquinistas, usuarios y oposición? ¿Qué responsabilidad política piensa asumir usted hoy? ¿Cuánto gastaron de verdad en la obra y qué garantías puede ofrecer de que esos 750 millones están destinados íntegramente a mejorar la infraestructura?”, ha preguntado a Puente.

Por último, Silván ha subrayado que el accidente de Adamuz no ha ocurrido con un Gobierno "serio y competente, sino con un Ministerio que se ha convertido en la zona cero de la corrupción". "Usted es el máximo responsable", ha zanjado el senador popular.