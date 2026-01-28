Valladolid se llena de carteles contra Puente tras la tragedia en Adamuz: “Vuestras negligencias, nuestros muertos”

Una de las pancartas del Frente Popular en la estación de trenes de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Frente Obrero ha desplegado diferentes carteles por Valladolid para exigir al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, “depurar responsabilidades” tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz del pasado domingo, 18 de enero, que ha dejado un total de 45 fallecidos.

“Según Eurostat, España se ha situado a la cabeza de accidentes ferroviarios en Europa desde 2022”, han asegurado desde el Frente Obrero, que ha colocado carteles contra el que fuera alcalde de Valladolid en la calle Estación, en la propia estación de trenes de la ciudad del Pisuerga y en sus alrededores.

De hecho, en la fotografía que acompaña a esta información, a las puertas de la Estación de Trenes Campo Grande, se puede leer la frase: “Vuestras negligencias, nuestros muertos”.

“Con diez descarrilamientos causados por defectos en las vías férreas, según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, muchos de los cuales resultan ser frecuentes en los mismos tramos, y sobre todo tras la tragedia de Adamuz, queremos denunciar la negligente gestión del ministro Óscar Puente y exigimos depurar responsabilidades”, apuntan desde el Frente Obrero.

Añaden, además, que “la falta de previsión, el abandono de infraestructuras y la pésima gestión que se torna obvia tras los últimos acontecimientos” muestra “la catadura moral de unos dirigentes que, absortos en agendas ridículas, están abandonando sistemáticamente los sectores estratégicos del país”.

Para finalizar, apuntan que “ante semejante tragedia” y la “incompetencia mostrada por Puente” cualquiera de “nuestros vecinos europeos hubiese forzado su dimisión y salida del ejecutivo”.

El Frente Popular ha sido duro con el ministro vallisoletano, pide su dimisión y depurar responsabilidades tras un siniestro que ha marcado, para siempre, a España.