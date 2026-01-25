Confirmado por la Aemet: la borrasca Ingrid obliga a activar el aviso por fuertes vientos de hasta 80 km/h en CyL

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en todas las provincias de Castilla y León para este domingo, 25 de enero. Podrían llegar a los 80 kilómetros por hora en algunas provincias.

En Ávila, la alerta está activada entre las 15 y las 23:59 horas, en la zona de la meseta, por rachas máximas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

En Burgos está activo el aviso amarillo entre las 12 y las 23:59 horas por rachas que irán que se situarán en los 80 kilómetros por hora.

También está en alerta la provincia de León, entre las 12 y las 23:59 por fuertes rachas de viento que irán de los 80 kilómetros hora en la zona de la Cordillera Cantábrica a los 70 en la meseta.

En Palencia se ha activado el aviso amarillo entre las 12:00 y las 23:59 horas. Las rachas de viento llegarán también a los 80 kilómetros hora.

Por su parte, en la provincia de Salamanca, la Aemet ha activado la alerta por vientos entre las 15 y las 23:59 horas de este domingo con rachas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora.

En Segovia, el aviso amarillo estará vigente a las mismas horas que en Salamanca. Las rachas alcanzarán los 70 kilómetros por hora.

En Soria, Valladolid y Zamora, el aviso amarillo por fuertes vientos se activará a las 12 y llegará hasta las 23:00 horas. En Valladolid las rachas llegarán a los 70 kilómetros por hora, en Zamora a los 80 y en Soria oscilarán entre los 70 y los 80.