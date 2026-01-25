Confirmado por la Aemet: la borrasca Ingrid obliga a activar el aviso por fuertes vientos de hasta 80 km/h en CyL
Un domingo que estará marcado por el viento, aunque se descartan, tras varios días, los avisos amarillos por nevadas.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en todas las provincias de Castilla y León para este domingo, 25 de enero. Podrían llegar a los 80 kilómetros por hora en algunas provincias.
En Ávila, la alerta está activada entre las 15 y las 23:59 horas, en la zona de la meseta, por rachas máximas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.
En Burgos está activo el aviso amarillo entre las 12 y las 23:59 horas por rachas que irán que se situarán en los 80 kilómetros por hora.
También está en alerta la provincia de León, entre las 12 y las 23:59 por fuertes rachas de viento que irán de los 80 kilómetros hora en la zona de la Cordillera Cantábrica a los 70 en la meseta.
En Palencia se ha activado el aviso amarillo entre las 12:00 y las 23:59 horas. Las rachas de viento llegarán también a los 80 kilómetros hora.
Por su parte, en la provincia de Salamanca, la Aemet ha activado la alerta por vientos entre las 15 y las 23:59 horas de este domingo con rachas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora.
En Segovia, el aviso amarillo estará vigente a las mismas horas que en Salamanca. Las rachas alcanzarán los 70 kilómetros por hora.
En Soria, Valladolid y Zamora, el aviso amarillo por fuertes vientos se activará a las 12 y llegará hasta las 23:00 horas. En Valladolid las rachas llegarán a los 70 kilómetros por hora, en Zamora a los 80 y en Soria oscilarán entre los 70 y los 80.