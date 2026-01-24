Podemos e IU trabajan para ir juntos al 15-M como alternativa al PSOE: “Su propuesta estrella es invertir en guerra y muerte”

“Trabajamos para poner en pie a una izquierda transformadora, para una candidatura amplia. Hemos llegado a un acuerdo con Alianza Verde y tendemos la mano a Izquierda Unida para reproducir la coalición de 2022 y que tan buenos resultados ha dado en Extremadura”, ha asegurado Miguel Ángel Llamas.

El coordinador general de Podemos en Castilla y León ha confirmado que “hay contactos” con Izquierda Unida para ir juntos a la convocatoria electoral del 15 de marzo en Castilla y León y ha añadido que “hasta el último momento van a estar abiertos al diálogo”.

“Necesitamos una izquierda transformadora que plante cara a las derechas. Esto es lo que representa Podemos. Trabajamos para que se produzca este acuerdo como alternativa en Castilla y León”, ha añadido Llamas.

Por tanto, se trabaja para que Podemos e Izquierda Unida vayan juntos en una coalición de izquierdas en esos comicios del 15 de marzo, como también ha afirmado Pablo Fernández, secretario de Organización y Portavoz de Podemos, que ha acompañado a Llamas.

“Tenemos la mano tendida para que nuestra candidatura sea la más amplia posible. El cambio en Castilla y León pasa por un Podemos más fuerte y porque la izquierda esté representada de la forma más amplia en las Cortes de Castilla y León”, ha señalado Fernández.

Además, el secretario de Organización y Portavoz de Podemos ha añadido que para un cambio profundo en la Comunidad “no basta con el PSOE”.

“Su propuesta estrella es invertir en la industria de la guerra y la muerte. El PSOE se equivoca”, ha añadido Fernández que ha pedido al Gobierno invertir en “ferrocarriles o trenes de media distancia”, lo que “demanda la ciudadanía de Castilla y León”, ha finalizado Pablo Fernández.