Confirmado por la Aemet: aviso amarillo por nevadas y temperaturas de hasta -8 ºC en Castilla y León
Jornada de frío y nieve en Castilla y León.
Más información: Castilla y León mantiene la alerta por nieve en todas las provincias ante el avance de la borrasca Ingrid
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por nevadas en cinco provincias de Castilla y León y por bajas temperaturas en otras seis para este sábado, 24 de enero.
En la Ibérica de Burgos- Burgos, está activo el aviso por nevadas entre las 9:00 y las 23:59 horas de hoy con acumulación de hasta 5 centímetros por encima de 1.200 metros y probabilidad de ventiscas.
En León, en concreto en la Cordillera Cantábrica de León-León está activo el mismo aviso entre las mismas horas. Mientras que en El Bierzo se ha activado entre las 9:00 y 17:59 horas por acumulación de nieve en cualquier cota de 2 centímetros.
En la provincia de Palencia está activo el aviso por nevadas entre las 9:00 y las 23:59 horas en la Cordillera Cantábrica de Palencia por acumulación de nieve de 5 centímetros.
Mientras que en Segovia también se podrían registrar nevadas de hasta 5 centímetros entre las 9 y las 23:59 horas.
En Zamora, concretamente en la zona de Sanabria, la alerta se ha activado a las 9:00 horas y estará activo hasta las 23:59 por acumulación de nieve de hasta 10 centímetros.
Están también activados avisos por bajas temperaturas en Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Soria. Las temperaturas podrían llegar en la provincia leonesa hasta los -8º.