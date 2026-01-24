Confirmado por la Aemet: aviso amarillo por nevadas y temperaturas de hasta -8 ºC en Castilla y León

Imagen de la nieve en la provincia de León Fotografía: ICAL.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por nevadas en cinco provincias de Castilla y León y por bajas temperaturas en otras seis para este sábado, 24 de enero.

En la Ibérica de Burgos- Burgos, está activo el aviso por nevadas entre las 9:00 y las 23:59 horas de hoy con acumulación de hasta 5 centímetros por encima de 1.200 metros y probabilidad de ventiscas.

En León, en concreto en la Cordillera Cantábrica de León-León está activo el mismo aviso entre las mismas horas. Mientras que en El Bierzo se ha activado entre las 9:00 y 17:59 horas por acumulación de nieve en cualquier cota de 2 centímetros.

En la provincia de Palencia está activo el aviso por nevadas entre las 9:00 y las 23:59 horas en la Cordillera Cantábrica de Palencia por acumulación de nieve de 5 centímetros.

Mientras que en Segovia también se podrían registrar nevadas de hasta 5 centímetros entre las 9 y las 23:59 horas.

En Zamora, concretamente en la zona de Sanabria, la alerta se ha activado a las 9:00 horas y estará activo hasta las 23:59 por acumulación de nieve de hasta 10 centímetros.

Están también activados avisos por bajas temperaturas en Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Soria. Las temperaturas podrían llegar en la provincia leonesa hasta los -8º.