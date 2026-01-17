La nieve complica el tráfico en las carreteras de Castilla y León: camiones embolsados y restricciones

La Guardia Civil de Tráfico embolsa en la mañana de este sábado, a causa de la nieve, a los vehículos pesados y les prohíbe su paso a todos los que tenían intención de circular por la AP-6, AP-51 y AP-61, en las provincias de Ávila y Segovia, con procedencia o sentido hacia Madrid. En este sentido, la nieve condiciona la circulación en casi 40 tramos de carreteras de las redes primaria y secundaria, con especial incidencia en el sur de la Comunidad.

Así, se encuentra en nivel rojo de circulación y no se permite el tránsito de vehículos pesados por la AP-6, entre Sanchidrián (Ávila) y La Mata (Madrid), a lo largo de medio centenar de kilómetros; la AP-51, entre Villacastín (Segovia) y Brieva-Vicolozano (Ávila), en 25 kilómetros; y la AP-61, entre El Espinar y Hontoria (Segovia), a lo largo de también 25 kilómetros.

Igualmente, aunque en niveles verde o amarillo, la nieve afecta a dos tramos de la A-1, entre Cerezo de Arriba y Honrubia de la Cuesta (Segovia) y entre Cerezo de Abajo y Somosierra (Madrid). A ellos se unen la N-110, en el puerto de Villatoro (Ávila), la N-502, en el de Menga, la N-6, en Gudillos, y la SG-615, en La Pradera de Navalhorno, ambos en Segovia, así como la A-50, en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

Se suman la N-110, entre Segovia y Villacastín, y también en Aldeavieja, la N-6, en Arévalo, la N-403, en la capital abulense, la N-403, en El Barraco, y la N-501, en San Pedro del Arroyo (todas ellas en Ávila), además de la A-15, en Salinas de Medinaceli. También la CL-601, en Valsaín, la SG-20, en Segovia capital, la N-603, en San Rafael, la CL-505.

También en La Cañada, la A-50, en Narrillos de San Leonardo, la AV-941, en San Martín del Pimpollar, la AV-20, en Ávila capital, la AV-932, en Casas de Navancuerda; la AV-913, en San Esteban del Valle; la AV-901, en Mijares; la AV-501, en el puerto de Cruz de Hierro.

La nieve también ha hecho presencia en el norte de la Comunidad, aunque, por el momento, de forma más moderada. Así, condiciona la circulación en la CL-627, en el puerto de Piedrasluengas, y la CL-615, en Guardo, ambas en Palencia, y la CL-626, en La Espina (León), además de la N-1, en Quintanapalla (Burgos), provincia en la que se encuentran afectados los puertos cercanos a Espinosa de los Monteros.